"Ніхто не тиснув!" Зеленський поставив крапку у скандалі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заперечує, що глава США Дональд Трамп тиснув на нього і висував будь-які умови.

Так, в інтерв'ю виданню Kyodo News глава держави сказав, що його ніхто не підштовхував до розслідування справи, в якій фігурує колишній віце-президент США Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп twitter.com

"На мене ніколи не чинили тиску і не було ніяких умов", – підкреслив він.

Йдеться про можливий тиск навколо проведення саміту в вересні і надання збройної допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як екс-спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!