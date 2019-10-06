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6 жовтня • оновлено в 17:49
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"Ніхто не тиснув!" Зеленський поставив крапку у скандалі з Трампом

3.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заперечує, що глава США Дональд Трамп тиснув на нього і висував будь-які умови.

Так, в інтерв'ю виданню Kyodo News глава держави сказав, що його ніхто не підштовхував до розслідування справи, в якій фігурує колишній віце-президент США Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп

twitter.com

Новини
"Не хотів дзвонити Зеленському!" Трамп зробив зрадницьку заяву про розмову

"На мене ніколи не чинили тиску і не було ніяких умов", – підкреслив він.

Йдеться про можливий тиск навколо проведення саміту в вересні і надання збройної допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як екс-спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.

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Тема
Зустріч Трампа і Зеленського
Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Вслед за переездом Зеленского с Банковой, Верховная Рада должна переехать в Трускавец.
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Mega Death
Mega Death
Конечно никто не давил))) .. на Монику Зеленски. Зачем давить на президента играющего членом на рояле. Ведь он такой забавный.
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Mega Death, не удивлюсь, если вон и членом Трампа играл...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
шпион трамп агент путина ! куда смотрит фсб цру и конгресс сша?
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