"Ніхто не тиснув!" Зеленський поставив крапку у скандалі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заперечує, що глава США Дональд Трамп тиснув на нього і висував будь-які умови.
Так, в інтерв'ю виданню Kyodo News глава держави сказав, що його ніхто не підштовхував до розслідування справи, в якій фігурує колишній віце-президент США Джо Байден.
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп
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"На мене ніколи не чинили тиску і не було ніяких умов", – підкреслив він.
Йдеться про можливий тиск навколо проведення саміту в вересні і надання збройної допомоги Україні.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як екс-спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.
Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, який пройшов між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.
В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Також Сенат США має намір розглянути питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують в Палаті представників.
При цьому Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.
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