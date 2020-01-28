"Ні – детоксикації Путіна!" Порошенко в Брюсселі закликав покарати Росію за війну в Україні

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що Україна має забезпечити збереження євроінтеграційного вектору розвитку, і не можна допустити, щоб за заявами про євроінтеграцію саботувався процес цих реформ.

Про це він сказав у Брюсселі, передає пресслужба "ЄС". За його словами, іноді за фразами про євроінтеграцію ховається бездіяльність.

"Ми будемо боротися за те, щоб європейський, євроінтеграційний, євроатлантичний трек був збережений. Бо інколи, на жаль, під час розмов, що всі нібито підтримують європейську інтеграцію, нічогісінько в цьому напрямку не робиться", – зауважив Порошенко.

Порошенко в Брюсселі закликав покарати Росію за Україну

"Ви пам’ятаєте про де-факто поразку України в ПАРЄ. Де фактично повернули Росію за бездіяльності окремих українців – зокрема й із Міністерства закордонних справ. І сьогодні нам доводиться воювати за те, щоб не визнати мандат Росії. Для того, щоб вона несла відповідальність. Бо не може бути так, коли Росія є країною агресором – і Рада Європи робить кроки, нібито нічого не трапилося", – зазначив Порошенко.

Нардеп додав, що його команда робитиме усе, щоб Путін припинив агресію проти України.

"І ми не можемо допустити "детоксикації" Путіна – коли він буде повертатися до нормального життя, стане "рукопотискаємим". Ми точно будемо робити все для того, щоб мотивувати Путіна припинити агресію проти нашої держави, щоб мотивувати його відновити суверенітет і понести відповідальність за цю агресію", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко зустрівся в Брюсселі з депутатським активом Групи дружби України в Європейському парламенті.

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