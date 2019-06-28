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"Незалежно від його волі": Медведчук відмовився підкорятися Зеленському

7.1тЧитати матеріал російською

Лідер політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук по прибуттю до Києва разом з українцями, яких нібито звільнив із полону "Л/ДНР", відповів президенту Володимиру Зеленському про піар перед виборами.

Своєю позицією поділився він в ефірі телеканалу "112 Україна".

Так, Зеленський раніше заявив, що у політика потрібно уточнити, чому той заговорив про вирішення конфлікту на сході України і звільнення полонених тільки перед виборами.

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Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

"Відповідаю пану Зеленському. Звільненням людей і питаннями миру я займаюся з травня 2014 року, коли, я думаю, він ще не думав про президентство. І буду займатися далі, незалежно від його побажань, від його волі або від будь-яких його доручень, яких я і "Опозиційна платформа – За життя" не потребуємо", – висловився Медведчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що ніколи особисто не спілкувався з Медведчуком. Президент також вказав на те, що політик хоче попіаритися перед виборами.

Медведчук у відповідь сказав, що знайомий з президентом, однак жодного разу з ним не спілкувався, так як не підтримував його кандидатуру.

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Николаевич Александр
Николаевич Александр
какая же мразь этот медведчук! как раз то он, занимается не миром, а войной! если быть точнее, то миром с россией и войной с Украиной! это видно как белый день! медвдчук шестерка путина и враг Украины! надеюсь этого пид#ра привлекут к уголовной ответственности! этот хер занимается всем, исключительно в интересах россии и политических баллов для себя. ему 300 лет всрались эти солдаты! Зеленский будь мужиком с яйцами и президентом, накажи эту су-ку медведчука за неповиновение руководству страны, за то что подрывает авторитет руководства и страну в целом!
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Serov Oleg
Serov Oleg
а,почему он должен подчиняться клоуну?
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Николаевич Александр
Николаевич Александр
Serov Oleg, а почему он должен подрывать авторитет страны и руководства? кто он такой?? он обычная пыль подзалупная. вот пусть себя и ведет как пыль!
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леня зе
леня зе
свиноты не благодарные.а вообще правильно говорят:делай добро и бросай его в воду.но это не про свынку ПЕ.У
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