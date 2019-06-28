"Незалежно від його волі": Медведчук відмовився підкорятися Зеленському

Лідер політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук по прибуттю до Києва разом з українцями, яких нібито звільнив із полону "Л/ДНР", відповів президенту Володимиру Зеленському про піар перед виборами.

Своєю позицією поділився він в ефірі телеканалу "112 Україна".

Так, Зеленський раніше заявив, що у політика потрібно уточнити, чому той заговорив про вирішення конфлікту на сході України і звільнення полонених тільки перед виборами.

Віктор Медведчук

"Відповідаю пану Зеленському. Звільненням людей і питаннями миру я займаюся з травня 2014 року, коли, я думаю, він ще не думав про президентство. І буду займатися далі, незалежно від його побажань, від його волі або від будь-яких його доручень, яких я і "Опозиційна платформа – За життя" не потребуємо", – висловився Медведчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що ніколи особисто не спілкувався з Медведчуком. Президент також вказав на те, що політик хоче попіаритися перед виборами.

Медведчук у відповідь сказав, що знайомий з президентом, однак жодного разу з ним не спілкувався, так як не підтримував його кандидатуру.

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