Головна Новини
26 травня • оновлено в 11:19
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Незаконне прослуховування Порошенка і Байдена: ДБР відкрило провадження через "плівки Деркача"

Читати матеріал російською

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження через незаконне прослуховування п'ятого президента Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом.

Зокрема, у відомстві дійшли висновку, що незаконне використання технічних засобів отримання інформації могло заподіяти шкоду державним інтересам, повідомляє "Українська правда", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Порошенко та Байден

Порошенко та Байден

"5 канал"

Згідно з оприлюдненим документом, відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня. Правова кваліфікація – Кримінальний кодекс України, стаття 359, частина 3.

ДБР зареєструвало провадження через "плівки Деркача"

ДБР зареєструвало провадження через "плівки Деркача"

"Українська правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • нагадаємо, 19 травня позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив матеріали, які нібито отримав від журналістів-розслідувачів. Файли з буцімто розмовою Порошенка і Байдена датовані 2015-2016 роками.

  • Однак у партії "Європейська солідарність" заявили, що "плівки" не мають під собою жодних підстав, але в них зацікавлена Росія.

  • На думку нардепів, ці аудіофрагменти створені для дискредитації України та її штучного втягування в американську виборчу кампанію.

  • У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена також відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими".

  • Джерела OBOZREVATEL у спецслужбах розповіли, що так звані "плівки Деркача" про розмову між Порошенком і Байденом могли бути злиті працівниками Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Джо Байден Петро Порошенко Андрій Деркач
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 584.

    Вилікувалися: 7575. Померли: 644.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 347 тисяч.

  • Ляшко назвав дві умови, за яких Україна уникне другої хвилі COVID-19.

  • Названа хвороба, яка підвищує ризик смерті від коронавірусу.

  • Вчені з'ясували, наскільки небезпечні мутації коронавірусу.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги