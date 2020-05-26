Незаконне прослуховування Порошенка і Байдена: ДБР відкрило провадження через "плівки Деркача"

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження через незаконне прослуховування п'ятого президента Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом.

Зокрема, у відомстві дійшли висновку, що незаконне використання технічних засобів отримання інформації могло заподіяти шкоду державним інтересам, повідомляє "Українська правда", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Згідно з оприлюдненим документом, відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня. Правова кваліфікація – Кримінальний кодекс України, стаття 359, частина 3.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

нагадаємо, 19 травня позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив матеріали, які нібито отримав від журналістів-розслідувачів. Файли з буцімто розмовою Порошенка і Байдена датовані 2015-2016 роками.

Однак у партії "Європейська солідарність" заявили, що "плівки" не мають під собою жодних підстав, але в них зацікавлена Росія.

На думку нардепів, ці аудіофрагменти створені для дискредитації України та її штучного втягування в американську виборчу кампанію.

У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена також відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими".