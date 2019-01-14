МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Нерухомість у Берліні: високі ціни та щедрі покупці з пострадянського простору (відео)

32

Вартість квадратного метра в престижних районах Берліна сягає 20 тисяч євро. Ощадливі німці поки вичікують, а от покупці з Росії, України та інших країн колишнього СРСР активно купують нерухомість у німецькій столиці.У Берліні - бум цін на ринку нерухомості. Цей сплеск можна порівняти з розігрітим ринком житла у Києві періоду 2005-2008 років, коли ціни росли майже щодня. Кореспондент DW вирушив в агенцію нерухомості, яка орієнтується на вихідців з країн колишнього СРСР і директорка якої 10 років тому переїхала в Берлін з Харкова.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги