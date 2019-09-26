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27 вересня • оновлено в 19:08
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"Неоціненна підтримка під час війни": Порошенко нагадав про роль США і ЄС для України

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Україні необхідно зберегти двосторонню підтримку зі сторони Сполучених штатів Америки та Европейського союзу, а також не бути залученою до міжнародних скандалів.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко у Польщі, коментуючи на прохання журналістів публікацію стенограми розмови президентів США та України (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

Водночас він підкреслив, що не буде коментувати суть цієї розмови: "Я не буду коментувати телефонні розмови президентів інших країн. Я вважаю, що це точно не та справа, якою я маю займатись".

"Позиція третя – всі останні п’ять років ми отримували безпрецедентну двопартійну підтримку з боку американських конгресменів, американських сенаторів, американських президентів і американського народу", – нагадав Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

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За його словами, для України життєво необхідно зберегти двосторонню підтримку. "Ні в якому разі не можна Україні бути залученою до тої передвиборчої внутрішньої боротьби у Сполучених Штатах Америки, або у будь-яких інших державах", – додав він.

"Ми вдячні США за підтримку, яку вони демонстрували, надавали Україні під час російської агресії – санкціями, військовою допомогою, економічною допомогою, місіями радників", – сказав Порошенко.

Він особливо наголосив на широкій допомозі ЄС, яку отримувала Україна.

"Так само ми надзвичайно вдячні Європейському Союзу. Це те, на що Путін не розраховував – що 28 країн-членів об’єднаються і спільно приймуть рішення і про санкції проти Росії, і про економічну, політичну, технологічну допомогу, яку вони надавали Україні", – сказав Порошенко.

"Сума, яку надав нам ЄС, була безпрецедентною. Можу наголосити, як людина яка володіла повним об’ємом інформації щодо переговорів щодо безпеки України – без Ангели Меркель, без Франсуа Олланда, без Емануєля Макрона, що змінив Франсуа Олланда на посаді президента Франції, санкції ЄС були б неможливі. Бо ці дві країни представляли весь Європейський Союз", – заявив Петро Порошенко.

За його словами, в грудні Євросоюз має розглянути питання про продовження санкцій. А також висловив сподівання, що наслідки скандалу між Україною та США будуть мінімізовані.

"Саме тому я сподіваюся, що зараз дипломатичними зусиллями наслідки цього скандалу будуть мінімізовані і нам вдасться розраховувати на продовження санкцій у грудні, якщо РФ відмовиться імплементувати Мінські домовленості, які були прийняті п’ять років тому, які є юридичною базою для застосування санкцій проти Росії як інструмент тиску, щоб вона виконала Мінські домовленості", – зазначив Петро Порошенко.

Він додав, що це означатиме, що Росія має вивести свої війська з окупованих територій, віддати неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону під контроль України, роззброїти незаконні військові формування і створити необхідні безпекові умови для початку політичного процесу.

"Поки що жодного кроку Росії в цьому напрямку ми не бачимо", – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, у середу, 25 вересня, у США опублікували стенограму резонансної розмови між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, через зміст якої американці почали процедуру імпічменту.

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Иванов Александр
Иванов Александр
"Я не буду комментировать телефонные разговоры президентов других стран. Я считаю, что это точно не то дело, которым я должен заниматься". Сори а Порошенко уже гражданин Панамы или Унатуа????
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Пигин Макс
Пигин Макс
Молодец, пятый. До конца держится, никак не признаёт, что ЕС и США, сделали из Украины самую нищую страну в Европе.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Бред для свидо-мазо или свино-мазо?
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