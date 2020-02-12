"Неможливо": Єрмак дав категоричну відповідь щодо виборів на Донбасі

Вибори на Донбасі зможуть відбутися тільки тоді, коли на цій території не буде іноземних військ, незаконних збройних формувань, а контроль над кордоном знову перейде до України.

Про це під час брифінгу 12 лютого заявив новий глава Офісу президента України Андрій Єрмак (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, будь-які незаконні озброєні люди і кордон України не перебуває під контролем уряду України. Це записано в українському законодавстві. А вибори ми плануємо провести відповідно на 100% до українського законодавства", – запевнив він.

Андрій Єрмак Скриншот відео

Водночас Єрмак додав, що поки розмови про організацію волевиявлення на Донбасі восени 2020 року – тільки мрії.

"Це було б логічно, якби вибори відбулися на всій території України. Тому що Донбас, як і Крим, ми вважаємо територією України. Але, безсумнівно, є умови, без дотримання яких це неможливо. Ми зі свого боку готові виконати всі домовленості, які були досягнуті в Парижі. По-друге, у нас є чіткий план, що має трапитися, щоб наприкінці жовтня вибори відбулися на всій українській території", – підкреслив керівник ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2 лютого Єрмак заявляв, що наприкінці жовтня Україна, ймовірно, зможе провести місцеві вибори на всій території, включно з окупованим Донбасом.

Однак голова Комітету виборців України Олексій Кошель вважає, що підготувати й провести демократичні вибори на окупованих територіях наприкінці жовтня 2020 року практично неможливо.

Зі свого боку глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в нинішніх умовах проводити вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу не можна.

Спершу повинні бути виконані щонайменше три ключові умови: повне припинення вогню, відведення російських військ аж до Ростова й отримання українською владою контролю над ситуацією.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що шанс того, що вибори на Донбасі відбудуться восени 2020 року одночасно з місцевими виборами по всій країні, є. Втім, він не виключив імовірність заморожування збройного конфлікту.

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