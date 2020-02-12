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12 лютого • оновлено в 13:32
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/ Політика

"Неможливо": Єрмак дав категоричну відповідь щодо виборів на Донбасі

7.7т
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Вибори на Донбасі зможуть відбутися тільки тоді, коли на цій території не буде іноземних військ, незаконних збройних формувань, а контроль над кордоном знову перейде до України.

Про це під час брифінгу 12 лютого заявив новий глава Офісу президента України Андрій Єрмак (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, будь-які незаконні озброєні люди і кордон України не перебуває під контролем уряду України. Це записано в українському законодавстві. А вибори ми плануємо провести відповідно на 100% до українського законодавства", – запевнив він.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Скриншот відео

Водночас Єрмак додав, що поки розмови про організацію волевиявлення на Донбасі восени 2020 року – тільки мрії.

"Це було б логічно, якби вибори відбулися на всій території України. Тому що Донбас, як і Крим, ми вважаємо територією України. Але, безсумнівно, є умови, без дотримання яких це неможливо. Ми зі свого боку готові виконати всі домовленості, які були досягнуті в Парижі. По-друге, у нас є чіткий план, що має трапитися, щоб наприкінці жовтня вибори відбулися на всій українській території", – підкреслив керівник ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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васильевич василий
васильевич василий
Ермака надо на историческую родину - в Сибирь
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1
Питон Каа
Питон Каа
"...Я знаю точно, невозможное - возможно..." - В.В. Путин.
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ttt ta
ttt ta
Т.е. минские соглашения Зе собирать не будет. Так Макрону и передадим.
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васильевич василий
васильевич василий
Артеллерист Моня, Ты чо глупый селянин из Житомира - Их Совет Безопасности утвердил
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1
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
ttt ta, та ради бога Минск это просто рекомендации и не более он не обязателен к выполнению и никаких юридических последствий он не несёт т.к. юридически Минск не существует)))
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