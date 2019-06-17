"Немає жодного фахівця!" Команду Зеленського розкритикували за важливий нюанс

У команді президента Володимира Зеленського - партії "Слуга народу" - немає жодної людини, що володіє системними знаннями з питання кримської проблематики.
Про це пише в своїй статті "Іспит на Крим переноситься" для ZN.UA Валентина Самар. Вона вважає, що нові обличчя в парламенті не можуть не радувати, але значна їхня частина вже краще знає реалії Європи, ніж рідної країни.
Таким чином, на її думку, в світлі нового розкладу сил в парламенті і нової АП, процес по Криму потрібно буде починати з лікнепу тих, хто приймає рішення.
Самар відзначає, що в програмі партії "Слуга народу", яка може отримати більшість в парламенті, для вирішення проблем кримчан передбачено тільки два пункти: "Забезпечимо законодавчий супровід ініціатив президента, спрямованих на відновлення територіальної цілісності і державного суверенітету України" і "Створимо систему інформаційної реінтеграції жителів окупованих територій в Україні".
Партія "Слуга народу"
"Оскільки виразної програми у президента Зеленського по деокупації Криму і частини Донбасу немає, то що законодавчо будуть супроводжувати депутати СН, теж не ясно. Друге зобов'язання викликає питання: а чому тільки інформаційна реінтеграція? Адже "попередники" так потрудилися, що сьогодні, заагалом, мова йде про необхідність ліквідації дискримінації громадян України з кримською "пропискою" з боку держави Україна", - сказано в матеріалі.
Самар також зазначила, що в списку "Слуги народу" є тільки одна кримчанка, яка замикає першу сотню: це блогер Ліза Богуцька, соратниця Міхеїла Саакашвілі, яка має вельми неоднозначне ставлення до себе кримського співтовариства, але всі шанси потрапити в Раду.
"Таким чином, у новому парламенті, в кращому випадку, може виявитися до п'яти-шести кримчан, що насправді кількісно менше, але, можливо, якісно більше нинішнього. Однак сама по собі їхня присутність не гарантує прориву у вирішенні "кримського", а тим більше "кримськотатарського питання", - підсумовує журналіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" оприлюднила оновлений список кандидатів на позачергові вибори в Раду-2019, в якому з'явилася функція лайків і дизлайків через використання соцмережі Facebook.
Раніше анонсувалося, що, таким чином, політсила повинна "відсіяти" за допомогою українців невідповідних, на їхню думку, кандидатів.
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