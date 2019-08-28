"Немає війни на Донбасі!" Коломойський розповів, як Зеленський допомагатиме Росії

Український бізнесмен Ігор Коломойський підтвердив свої резонансні слова про те, що на Донбасі "громадянський конфлікт", а не війна.

У своєму інтерв'ю "Цензору" він заявив, що "якби не було конфлікту, не було б і російської регулярної армії".

"Треба дивитися, що первинне, а що вторинне. Ми з вами пам'ятаємо 2014-й рік, як все починалося. Спочатку утворився конфлікт, а потім уже ці всі зелені чоловічки з Росії, гіркіни, привізні автобуси нібито донеччан і луганчан, хоча насправді вони були з-за поребрика. Вони розуміли, що не можна упустити ситуацію і були більш готові, ніж у 2004-2005 роках. Тоді, пам'ятайте, там теж назрівало — Сєвєродонецький з'їзд. Повірте мені, що якщо б не був зірваний "Український фронт" у Харкові в лютому 2014-го, то війна прийшла б і туди. І ситуація у нас була б значно "веселіша". Ми запобігли тоді ще страшнішому сценарію — політичними методами", — сказав мільярдер.

Ігор Коломойський "Цензор"

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Крім того, Коломойський вважає, що для вирішення ситуації необхідно розв’язати саме громадянський конфлікт в Україні.

"Немає війни на Донбасі. Є конфлікт. Офіційно війна не оголошена — значить, конфлікт. У нас навіть російські війська, коли вторглися, то війну не оголосили. Ми окуповані, так. Але основою всього є громадянський конфлікт. Його потрібно політичними методами зняти з порядку денного — і тоді російським військам доведеться звалювати. Ось чому я говорю зараз про конфлікт — з політичної точки зору", — сказав він.

Бізнесмен підтвердив, що коли нинішній президент України Володимир Зеленський говорить про мир, це і є та сама стратегія виведення війни за рамки врегулювання громадянського конфлікту.

"Давайте розберемося, чому немає миру? Здавалося б, у лютому було підписано другу Мінську угоду, після Дебальцевого. Там чітко написаний план дій із термінами на 2015-2016 роки. Я недавно його дивився, цей план дій, і кажу: давайте підведемо підсумки й створимо сучасну версію, як виконаний кожен пункт. Там є речі, які дійсно виконані. Обмін полоненими частково відбувся, залишилося в полоні декілька сотень людей", — згадав він.

Коломойський заявив, що "треба допомагати Російській Федерації".

"Що я найголовніше хочу сказати? Російська Федерація за всієї моїй нелюбові до неї і до порядків, які там творяться, до режиму, вона все-таки член ООН, член Ради безпеки, повернулася у ПАРЄ. Тобто вони якось намагаються тримати себе, свій зовнішній вигляд, грати іноді за якимось правилами. Але якщо Росія намагається бути цивілізованою, треба їй у цьому допомагати, знайти, заради наших полонених, такі правила, яким вона буде змушена слідувати. Так, є трагедія для тих полонених осіб, кого немає в списках, але треба звільнити хоча б тих, кого ми можемо. І треба всіх шукати, не зупинятися і потім витягнути ще одну партію. І знову придумувати, як обміняти їх", — висловив він свою думку.

Завершальним етапом стратегії Зеленського з примусу Путіна до миру Коломойський назвав припинення вогню:

"Третій етап — припинення стрілянини. Це все в принципі піддається реалізації — але це ж не вирішення питання. Ми можемо домогтися припинення стрілянини тоді, коли покажемо всім шлях — як вийти із цього конфлікту. Чи хоче Російська Федерація вийти із конфлікту на нинішньому етапі?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня Коломойський вже називав війну на Донбасі "громадянським" конфліктом. "На Донбасі громадянський конфлікт. Можна сказати, що й громадянська війна. Просто війна більш глобальна, а це – громадянський конфлікт", – заявив він.

Міністр оборони України Степан Полторак зазначив, що дуже здивувався заяві українського мільярдера. За словами міністра, він не думав, що в Україні є хоча б одна людина з такою точкою зору.

Пізніше в серпні бізнесмен вдруге зробив скандальну заяву про те, що вважає війну на Донбасі "громадянською". Водночас він визнав збройне вторгнення на територію України російських окупантів.

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