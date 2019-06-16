"Немає розуміння": в Росії висунули умову для зустрічі Зеленського з Путіним

Зустріч глави Росії Володимир Путін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, коли той визначить чітку позицію по відношенню до РФ.

Таку заяву зробив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1", передає "Вести".

За його словами, Путіну перед призначенням зустрічі потрібно зрозуміти підходи Зеленського до повістки дня російсько-українського конфлікту.

"Це, по-перше, в цілому недружня лінія України щодо Росії. І, по-друге, це позиція України щодо Мінських домовленостей. Досі немає розуміння, як буде стивитиметься до цього Зеленський. Тому Путін займає вичікувальну позицію" , – зазначив він.

Путін / Зеленський

Пєсков також додав, що у Путіна "в цілому позитивний підхід" по відношенню до Зеленського, і він знаходиться в стані "стриманого оптимізму".

"Але чіткої ясності, що ж відбуватиметься у Києві, поки, на жаль, немає ні у кого", – підсумував Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін заявив, що відновить відносини з Україною, незважаючи на "стан відносин з українськими елітами". Раніше кум президента РФ сказав, що глава Кремля поважає Зеленського.

А журналіст Євген Соловйов зробив прогноз щодо майбутніх переговорів президентів України і Росії.

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