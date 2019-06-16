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"Немає розуміння": в Росії висунули умову для зустрічі Зеленського з Путіним

9.3тЧитати матеріал російською

Зустріч глави Росії Володимир Путін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, коли той визначить чітку позицію по відношенню до РФ.

Таку заяву зробив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1", передає "Вести".

За його словами, Путіну перед призначенням зустрічі потрібно зрозуміти підходи Зеленського до повістки дня російсько-українського конфлікту.

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"Це, по-перше, в цілому недружня лінія України щодо Росії. І, по-друге, це позиція України щодо Мінських домовленостей. Досі немає розуміння, як буде стивитиметься до цього Зеленський. Тому Путін займає вичікувальну позицію" , – зазначив він.

Путін / Зеленський

Путін / Зеленський

Пєсков також додав, що у Путіна "в цілому позитивний підхід" по відношенню до Зеленського, і він знаходиться в стані "стриманого оптимізму".

"Але чіткої ясності, що ж відбуватиметься у Києві, поки, на жаль, немає ні у кого", – підсумував Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін заявив, що відновить відносини з Україною, незважаючи на "стан відносин з українськими елітами". Раніше кум президента РФ сказав, що глава Кремля поважає Зеленського.

А журналіст Євген Соловйов зробив прогноз щодо майбутніх переговорів президентів України і Росії.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінВолодимир ЗеленськийДмитро Пєсков
Місце
Росія
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
То дійсно так,..Зеленський і Путін не знають до кінця Реакцію Українських громадян до РФ:одна справа 73% на виборах за ЗЕ,а інша-а скільки ,насправді, воліють Миру на умовах Москви? Скільки % було навіяно ЗМІ в ненависті(інколи -на підсвідомості) до Порошенка? Є багато соц опитувань,які не публікуються,але які добре інформують і Путіна і Зе,що не все так просто. Україна -не Молдова:на політичному полі соц.групи в Україні досить по різному реагують на ЗНАЧИМІСТЬ України по відношенню до "прав" людини,а дехто-має орієнтацію на ...шлунок.
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Мир Миру
Мир Миру
А що незрозумілого? По-перше, Україна не хоче постійно підпорядковуватись амбіціям і бажанням Москви, "граючись" спільно з нею в біполярність політичної структури світу. По-друге, українці не дозволять Зеленському "подарувати" Росії Крим і "забути" про людські втрати через Донбас. І по-третє, Путіну з Жиріновським першими треба заспокоїтись, бо Україна не входить до складу ЄС і не є членом НАТО.
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Чітку позицію по відношенню до рф,це як наколіники купить?
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Николаев Олег
Николаев Олег
Пивоварова Лариса, надо смотреть рейтинг стран по мощи вооружённых сил. Он однозначно показывает у кого и что может сломаться.
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Николаев Олег, а вставлялка не зламається?
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