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Ігор Тишкевич
Ігор Тишкевич
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Нельзя любить страну, но ненавидеть государство

18тЧитати матеріал російською

Новый год. Телекартинка. Грустно

В последние минуты старого года плюсы (да и не только они) решили "пододвинуть" выступление президента Украины. Практически все каналы решили из общего блока резануть исполнение гимна страны. Не заменить своим вариантом, как это часто практиковалось и раньше, а просто убрать за ненадобностью. И, наконец, за полчаса до заветных 00-00 в рекламных паузах шли "альтернативные поздравления" от, кстати, ещё не зарегистрированных кандидатов в президенты. Мне страшно представить, сколько срубили с Юли или с Бойко за удовлетворение их эго перед новым годом, ну да это их деньги - хотят платить за то, "шоб побольше в телевизоре да в качестве самых-самых" - это их дело, это их уровень.

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С одной стороны, традиция говорящей головы в телевизоре, когда внимающий пипл гадает "на фоне и картинке" за плечами самого главного, пытаясь понять что его ждёт следующие 12 месяцев - замшелое наследие совка. Его ломать, естественно, надо. Но делать это надо осторожно, поскольку ролик называется "поздравление президента". Не Порошенко (Януковича, Ющенко, Кучмы, Кравчука) или теоретически возможных Тимошенко, Бойко, Зеленского, дяди-Вани-из-под-забора.

В данном случае это обращение президента как части государственной системы, как функции, фамилия тут лишь необязательный атрибут. На этом подходим к неприятному. Можно убирать поздравление президента, исполнение гимна страны из программы, ссылаясь на другой формат. В конце концов на детских каналах и каналах 18+ этого и так нет.

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Но, господа, возможно, я ошибаюсь, но нельзя стебаться с этого, передвигать ролик по сетке так, чтобы его появление было абсурдным. Таким образом вы поливаете дерьмом не конкретную личность, но один из институтов государственной власти, либо, в случае с гимном, один из символов государственности. Я понимаю, что авторитет государственных институтов, втоптанный в грязь - во многом заслуга и лиц, которые сегодня находятся при власти.

Проблема в том, что пытаясь "стебануть" президента Порошенко, стебём просто институт президента. И в таком случае, когда саму функцию утопили в д***ме, всё равно кто, какая личность названная "пророком" займёт кресло, возьмёт булаву - она с первого дня окажется облита дурно пахнущей субстанцией потому что сама так же участвовала в процессе уничтожения авторитета государственных институтов.

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Нельзя любить страну, но ненавидеть государство. Нельзя просто так топить в нечистотах авторитет государственных институтов, пытаясь несколько уменьшить рейтинг твоего политического оппонента. Последнее абсурдно хотя бы потому, что ты как политик борешься за контроль над этими же институтами и фактически топишь в нечистотах своё (возможно) будущее место, свою будущую функцию в стране.

Пора наконец вспомнить, что любовь к стране на фоне ненависти к государству редко приводит к хорошим результатам. Ведь процветание страны и её жителей зависит от эффективности работы государственной системы.

Грустно.

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Автор
Ігор ТишкевичІгор Тишкевич
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Игоря Тышкевича
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Коментарі
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
"Нельзя любить страну, но ненавидеть государство.." ха-ха-ха..А почему..И почему я должен любить какого-нибудь педрилу или пиздЮльку автоматом?..Только потому что дебилы с украинским паспортом выбрали их презиками?..Что за дурастику ты мне пытаешься впарить,тышкевич?..Это тебе бацька такому научил?..Ну так и целуй его в сраку..Без меня..ха-ха-ха..
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Каждый украинец мечтает уехать из Украины,миллионы украинцев уже уехали в Европу и Россию,и это только начало,население украины уменьшается с катастрофической скоростью.Как можно любить страну если каждый гражданин этой страны мечтает оттуда свалить?
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Алкашенко Пэтро Кабаевич, бу-га-га,а вот что нам орут из высероскрепной засиРашки сами засиратели https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/06/659896-iz-rossii-uezzhaet А вот что засиратели присылают нам по почте https://www.novayagazeta.ru/news/2018/05/31/142128-chislo-ogranichennyh-v-prave-vyezda-iz-za-dolgov-rossiyan-stalo-rekordnym Так что не пизди,педрила мокшанский..ха-ха-ха..
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Это всего лишь уровень главных менеджеров каналов, старающихся угодить работодателям. Соглашаюсь с автором: грустно. И все же - это не означает, что граждане восприняли это как преподнесли. Есть факты, которые воздействуют прямо противоположно...
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