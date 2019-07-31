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"Нехай розбирається": Зеленський зробив заяву про нового генпрокурора

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що заміною місцевих прокурорів, до яких є претензії у громадськості, займеться новий глава Генеральної прокуратури.

Так він відповів під час робочої поїздки до Черкас у середу, 31 липня, на скарги з приводу роботи прокурора області Сергія Овчаренка (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мені зараз складно щось говорити про прокурора. По-перше, я не знаю цієї людини. По-друге, ми призначимо нового генерального прокурора. Це буде, коли з'явиться нова Верховна Рада. І це йому завдання – міняти всіх прокурорів. Нехай генеральний прокурор розбирається з цим питанням", – сказав президент.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Уніан

Зеленський зазначив, що в його повноваження не входить призначати і звільняти місцевих прокурорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 червня президент Володимир Зеленський підписав подання на звільнення нинішнього генпрокурора Юрія Луценка.

  • 18 червня Комітет ВР із питань правоохоронної діяльності заявив, що не підтримуватиме подання президента.

  • 2 липня Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути питання про звільнення Луценка.

  • 19 липня Зеленський заявив, що після формування більшості в новообраній Верховній Раді представить нову кандидатуру на пост генерального прокурора України.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Черкаси
Тег
Генеральна прокуратура України
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
ээээээ прравдо сми..........
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
эй вафлисты
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
эй фейкометы.ну как вам мой бот
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