"Нехай розбирається": Зеленський зробив заяву про нового генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заміною місцевих прокурорів, до яких є претензії у громадськості, займеться новий глава Генеральної прокуратури.

Так він відповів під час робочої поїздки до Черкас у середу, 31 липня, на скарги з приводу роботи прокурора області Сергія Овчаренка (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мені зараз складно щось говорити про прокурора. По-перше, я не знаю цієї людини. По-друге, ми призначимо нового генерального прокурора. Це буде, коли з'явиться нова Верховна Рада. І це йому завдання – міняти всіх прокурорів. Нехай генеральний прокурор розбирається з цим питанням", – сказав президент.

Володимир Зеленський Уніан

Зеленський зазначив, що в його повноваження не входить призначати і звільняти місцевих прокурорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 червня президент Володимир Зеленський підписав подання на звільнення нинішнього генпрокурора Юрія Луценка.

18 червня Комітет ВР із питань правоохоронної діяльності заявив, що не підтримуватиме подання президента.

2 липня Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути питання про звільнення Луценка.

19 липня Зеленський заявив, що після формування більшості в новообраній Верховній Раді представить нову кандидатуру на пост генерального прокурора України.

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