"Негарно ведете себе!" Богдан не пустив людей у Дніпрі до Зеленського. Відео

Під час поїздки в Дніпро глава Офісу президента Андрій Богдан намагався не пустити людей у тролейбус, у якому їхав український глава Володимир Зеленський.

Момент був показаний у відеотрансляції, яка велася на сторінці Офісу президента в Facebook, однак згодом відео видалили. Частину ролика вдалося зберегти журналістам видання "Страна" (щоб подивитися, поскролльте новину вниз).

На кадрах зазнято, як мер міста Борис Філатов стоїть біля транспорту і каже людям, які знаходяться недалеко: "Люди, вам на ту сторону [мосту]? Поїхали, з президентом".

Зеленський і Богдан Скрін відео

У відповідь на це Богдан сказав: "Не пускайте, це не наші люди. Це люди місцевої влади".

"Та перестань!.. Негарно ж взагалі ведете себе", – заперечив Зеленський. Після цього люди увійшли в транспорт і тролейбус поїхав, а Зеленський, який сидів, поступився місцем дитині.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський прибув у Дніпро, щоб проінспектувати головні стратегічні та найпроблемніші об'єкти міста.

Президент взяв участь у відкритті турніру "Найсильніша людина України-2019" у рамках святкування Дня міста в Дніпрі.

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