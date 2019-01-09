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''Недооцінили росіянок'': Герман зганьбилася заявою про візовий режим з РФ

5.1тЧитати матеріал російською

Екс-радниця президента-втікача Віктора Януковича Ганна Герман цинічно заявила, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін недооцінює можливості та здібності росіянок.

Так вона прокоментувала його ініціативу про введення біометричного візового режиму з Росією і про постійне обмеження на в'їзд в Україну чоловіків з РФ у віці від 16 до 60 років. Скандальне висловлювання Герман пролунало в ефірі програми "Вечірній прайм" на телеканалі "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ганна Герман

Ганна Герман

Скріншот відео

"Знаєте, ми тут говорили про політиків ХХ і XXI століття. Так Клімкін, напевно-таки, належить до ХХ століття, бо він явно недооцінює російських жінок. Чому чоловіків російських не треба пускати через кордон? Чому таке мислення вчорашнього дня? Нібито в Росії жінки менш сильні й менш здатні влаштувати якісь акції, якщо їм це потрібно, ніж чоловіки. Тому це якийсь такий вчорашній підхід. Я гадаю, що Клімкіну варто подумати про рівність між чоловіками і жінками. І ці питання гендерні явно не на користь нашому міністру закордонних справ", — сміючись, висловилася скандальна екс-радниця Януковича.

Анна Герман

Анна Герман

LIGA.net

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''Нещасливі люди'': Герман розкритикували за заяву про декомунізацію

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особи
Анна ГерманПавло Клімкін
Місце
Україна
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Gordon Yury
Gordon Yury
Дурой была, дурой и осталась...
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
Стара курва хоче нагадати про себе
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Nemo Александр
Nemo Александр
Януковичу уже досоветовалась, теперь решила Климкину ценным советом помочь?
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