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Недава розробив десятирічну держпрограму відновлення екосистеми Донбасу

1.9т Читати матеріал російською

"Прифронтовий" нардеп Олег Недава взявся відновлювати ліси, водні ресурси Донбасу і скоротити обсяги споживання поліетиленових пакетів. Амбіційний проект розрахований на 10 років роботи державної програми, але вже в 2020 році повинні закінчити розмінування прилеглої до зони ООС території.

Щоб реалізувати свою еко-ініціативу, Олег Недава, який є заступником голови комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, розробив державну програму "Відновлення екосистеми Донбасу".

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"Основні завдання мого законопроекту щодо відновлення екосистеми Донбасу – це відновлення лісів і водних ресурсів, компенсація завданих природі збитків. Це дуже тривалий процес, але ми зобов'язані розпочати його вже сьогодні", – заявив Недава.

За його словами, один із пріоритетних пунктів держпрограми – розмінування території Донбасу протягом 2020 року. "Ми повинні позбутися від цієї прямої загрози в найкоротші терміни", – вважає О.Недава.

Крім того, народний депутат подав до Парламенту законопроект про скорочення обсягів використання пластикових пакетів і зменшення кількості окремих видів відходів з пластика №9507 від 28.01.2019.

Ініціатива Олега Недава не тільки повинна відновити екологічну обстановку Донбасу, а й наблизити вітчизняне законодавство до норм Європейського Союзу.

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Особа
Олег Недава
Місце
Україна
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