"Небажання дратувати Путіна?" Порошенко звернувся до Ради щодо членства в НАТО

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко запропонував голові Верховної Ради уповноважити разом з президентом підписати звернення до Північно-Атлантичної Ради із заявою про підтвердження наміру України отримати ПДЧ.

Таку заяву політик зробив з трибуни Верховної Ради. Він вкотре зауважив, що тільки НАТО є гарантією безпеки держави та кожного її громадянина (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докіця).

Він зазначив, що важливо подати сигнал партнерам, що нова влада в Україні підтримує вступ України до НАТО.

Петро Порошенко

"Дуже важливо подати сигнал нашим партнерам: нова влада підтримує курс на членство у НАТО, започаткований раніше. Що це є консолідованою позицією - президента, уряду і парламенту... Влади і опозиції. І головне - суспільства!", - сказав Порошенко.

Він зауважив, що усі 10 країн, які зайшли в НАТО від початку століття – зайшли туди саме через ПДЧ. Всі без винятку, хто отримав ПДЧ, стали членами Альянсу.

"Добровільна відмова від ПДЧ виглядає як самозречення перспективи членства. Як небажання дратувати Путіна. Як страх брати на себе відповідальність за реалізацію надзвичайно складного завдання", - зазначив Порошенко.

Він нагадав, що за 5 років Україна досягла колосального прогресу у стосунках з НАТО. Цей прогрес визнали усі учасники парламентської асамблеї НАТО.

"І тепер після безвізу, після угоди про Асоціацію, після томосу, ми чуємо "нам все одно не нададуть план дій щодо членства в НАТО". Так, не дадуть, якщо ми самі не поставимо це питання на порядок денний. Хто прагне вирішити питання – знаходить способи, хто ні – виправдання", - зазначив Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" запропонувала Верховній Раді підтримати напрацьований нею проєкт заяви стосовно отримання Україною Плану дій щодо членства у НАТО.

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