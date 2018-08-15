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"Не зупиняйте!" Гройсман вимагає від ЦВК скасування скандального рішення

2.3тЧитати новину російською

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступив проти рішення Центральної виборчої комісії, яке унеможливило проведення виборів у новостворених об'єднаних громадах у жовтні.

У зв'язку з цим він закликав ЦВК вирішити проблему і переглянути свої погляди. Звернення голова уряду опублікував на особистій сторінці у Facebook.

"Це рішення створює ризик гальмування децентралізації, яка зараз є однією з найбільш успішних і затребуваних реформ. Саме заради проведення децентралізації я прийшов у 2014 році працювати до уряду, тому що був і залишаюся переконаним: децентралізація - це шлях до створення якісних умов життя в кожному місті та селі України", - наголосив Гройсман.

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Децентралізація в Україні: підсумки і можливості для об'єднаних громад

За його словами, в ефективності цієї реформи переконалися понад 6 млн українців, які стали жителями об'єднаних громад і отримали повноваження, ресурси, а також нові можливості для розвитку своєї території та покращення добробуту.

Прем'єр нагадав, що об'єднання громад є добровільним процесом і низовою ініціативою, тому перешкоджати прагненню громадян, які також хочуть іти цим шляхом - неприпустимо.

"Я закликаю Центральну виборчу комісію переглянути своє рішення і знайти можливість сприяти проведенню виборів у тих громадах, де вони були заплановані. Децентралізацію не можна зупиняти!" - підсумував Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Петро Порошенко заявив, що децентралізація в Україні стала "щепленням" від федералізації, у зв'язку з чим цей курс буде незмінним.

Читайте всі новини по темі "Децентралізація в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Децентралізація в Україні
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Об'єкт
ЦВК
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
блядь развод за разводом..
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
децентрализация или йентрализация, все, что ваша шобла не делает, все это делается в условиях игнорирования народа Украины
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