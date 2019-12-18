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18 грудня • оновлено в 14:46
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"Не зрозумів натяків": Безсмертний назвав основну помилку Зеленського у Парижі

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Президент України Володимир Зеленський на переговорах "нормандської четвірки" у Парижі не скористався шансом ініціювати перегляд Мінських домовленостей.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV експредставник України у Тристоронньої контактній групі Роман Безсмертний. За його словами, канцлерка Німеччини Ангела Меркель натякала Зеленському на можливість "Мінська-3", але український лідер не відгукнувся на її слова.

"Чи є можливість іти варіантом "Мінськ-3"? Це припустимо... Але за такого підходу не треба було підписувати комюніке у Парижі. Комюніке каже, що Мінські домовленості – священна корова", – нагадав Безсмертний.

"Незважаючи на те, що канцлерка Меркель на брифінгу зробила блискучий посил, коли сказала, що Мінські домовленості не є догмою. Згадайте, як відреагував Путін. Він сказав – ні-ні, це святая святих, давайте туди не входити. Але це свідчить про те, що німці готові до продуктивної конструктивної розмови. Меркель теж чудово розуміє, що формула Штайнмаєра разом із Мінськими домовленостями і нерозумінням учасників цього процесу доведе ситуацію "до цугундера". Тому не випадкові її м'які натяки", – зазначив український дипломат.

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У домовленостях "нормандської четвірки" є лише один реальний пункт – Тука

За його словами, Меркель на брифінгу "зробила кілька хороших пасів президенту Зеленському, але він їх чомусь не спіймав".

"Фразу про те, що це не догма, можна і треба було розвивати. Її підтримав би президент Макрон, тоді було б продемонстровано 3 проти 1. Але це недосвідченість тактики переговорного процесу", – заявив Безсмертний.

Як зазначив дипломат, "цей момент би інформаційно зіграв" для додаткового тиску на Путіна.

Безсмертний назвав основну помилку Зеленського в Парижі

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зустріч у Парижі 9 грудня стала першим самітом у "нормандському форматі" з 2016 року. У Єлисейському палаці зібралися лідери України, Німеччини, Франції та Росії – Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін (вся хроніка подій зібрана тут).

  • Зеленський і Путін вперше зустрілися особисто (до цього вони спілкувалися лише телефоном). У рамках саміту президенти України і Росії поговорили тет-а-тет.

  • За підсумками "нормандської зустрічі" сторони підписали спільне комюніке. Було досягнуто домовленості про обмін полоненими, повне припинення вогню на Донбасі, розведення військ ще на трьох ділянках та про подальшу роботу в "нормандському форматі".

  • Представник України в робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Олексій Резніков повідомив, що Україна запропонує Росії внести зміни до Мінських угод і узгодити проведення виборів в ОРДЛО тільки після відновлення контролю над кордоном.

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Особи
Ангела Меркель Володимир Зеленський Роман Безсмертний
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Чміль Валерій
Чміль Валерій
Даже если бы фрау Меркель говорила прямо, а не намеками, гни пан президент Зеленский, ни члены его команды не поняли бы прямой речи ( не говоря уже о намеках). Понимать нечем!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Тут баран у керма, так що натяка - не натякай як то говорив попередник " маємо те шо маємо"(лайно). Шкода що у керма шут гороховий.
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