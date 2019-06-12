"Не зробив нічого такого": глава "Слуги народу" розповів про роль Коломойського

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков спростував звинувачення у співпраці і залежності від олігарха Ігоря Коломойського.

В інтерв'ю "Стране" Разумков заявив, що Коломойський не має жодного відношення до політичної сили і не впливає на її рішення. Він наголосив, що олігарх може висловлювати будь-яку свою думку, проте в партії є своя позиція щодо будь-яких питань.

"Коломойський зараз не зробив нічого такого, що сильно шкодить політиці країни. У нас із ним розходилися думки з приводу дефолту, коли він говорив, що це добре, але це його суб'єктивна думка. Я бачу це по-іншому. Коломойський не є членом партії "Слуга народу", – сказав Разумков.

Разумков заявив, що жодного разу не спілкувався з Коломойським і припустив, що олігарх може підтримувати відносини хіба що з співробітниками "Кварталу 95", але не з "Слугою народу".

"Українські олігархи завжди жили дещо в інших умовах. Думаю, що при президенті Зеленському вони будуть відчувати себе інакше. Олігархи більше не будуть впливати на парламент", – заявив він.

Ігор Коломойський і "Слуга народу" колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський викликав ажіотаж заявою про необхідність дефолту в Україні, через що президенту Володимиру Зеленському довелося відреагувати на побоювання і прояснити ситуацію.

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