ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
БлогиСвіт

/Політика

"Не зробив нічого такого": глава "Слуги народу" розповів про роль Коломойського

5.9тЧитати матеріал російською

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков спростував звинувачення у співпраці і залежності від олігарха Ігоря Коломойського.

В інтерв'ю "Стране" Разумков заявив, що Коломойський не має жодного відношення до політичної сили і не впливає на її рішення. Він наголосив, що олігарх може висловлювати будь-яку свою думку, проте в партії є своя позиція щодо будь-яких питань.

"Коломойський зараз не зробив нічого такого, що сильно шкодить політиці країни. У нас із ним розходилися думки з приводу дефолту, коли він говорив, що це добре, але це його суб'єктивна думка. Я бачу це по-іншому. Коломойський не є членом партії "Слуга народу", – сказав Разумков.

Новини
У "Слузі народу" зробили заяву про всеукраїнський референдум

Разумков заявив, що жодного разу не спілкувався з Коломойським і припустив, що олігарх може підтримувати відносини хіба що з співробітниками "Кварталу 95", але не з "Слугою народу".

"Українські олігархи завжди жили дещо в інших умовах. Думаю, що при президенті Зеленському вони будуть відчувати себе інакше. Олігархи більше не будуть впливати на парламент", – заявив він.

Ігор Коломойський і "Слуга народу"

Ігор Коломойський і "Слуга народу"

колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський викликав ажіотаж заявою про необхідність дефолту в Україні, через що президенту Володимиру Зеленському довелося відреагувати на побоювання і прояснити ситуацію.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Дмитро РазумковІгор Коломойський
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
37
27
Смішно
4
Цікаво
5
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Попова Елена
Попова Елена
Спacибo всeм тeм, ктo показaл мне сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/sv6h1ju Пpoстo пpойдя oпpoс полyчилa пoчти полyгoдoвую зapплaтy)) Пользуйтecь, пoкa еcть вoзможность=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Після заяви Коломойського про дефолт Національний банк витратив більше мільрда гривень на втримання курсу гривні. А в США відмовились від особистих зустрічей з Зеленським. Ось як Коломойський "не впливає" на політику і економіку
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Твої слова да Богу в вуха, але нє вєрю!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel