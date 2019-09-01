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"Не заморочуюся": Зеленський зробив несподіване зізнання

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Президент України Володимир Зеленський "не заморочується" з приводу необхідності носіння краватки.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "1+1", присвяченому 100 дням президента України.

На питання, як на нього реагують ті, хто хоче бачити президента в краватці, Зеленський відповів: "Я, чесно кажучи, вибачте за таке слово, його, мабуть, немає в українській мові, я не заморочуюся, як на мене люди реагують ... [загавкав собака]... а ось собачки як реагують!"

"Не заморочуюся": Зеленський зробив несподіване зізнання

Володимир Зеленський

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"Є моменти, наприклад, протокол. У нас є керівник протоколу Ярослав. Коли я в краватці, у нього одразу з'являється настрій, він мені каже: "О! Це президент", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також президент України Володимир Зеленський розповів, про що має намір говорити з американським лідером Дональдом Трампом під час майбутнього візиту до США.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Батонов Иван
Батонов Иван
Зачем галстук с вышиванкой носить? Достал из стирки, встряхул, одел и на работу.
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