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2 листопада • оновлено в 13:23
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"Не загравайте з ворогом!" Вакарчук звернувся до Зеленського з потужним закликом. Відео

8.2т Читати матеріал російською

Депутат Верховної Ради України, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук закликав чинного главу держави Володимира Зеленського перестати загравати з ворогами країни.

Про це він заявив в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера". За словами Вакарчука, уряду України потрібно зрозуміти, хто є її основними ворогами (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський

Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський

bigmir.net

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"У нашої країни є два вороги. Перший зовнішній – це Російська Федерація, яка почала проти України війну, анексувала Крим і створила ситуацію на Донбасі, по суті контролюючи її. Другий ворог – це слабкість української держави і економіки, а також корупція, яка заполонила країну", – заявив політик.

За його словами, попередня влада публічно заявляла про бажання боротися із зовнішнім ворогом, але загравала з ворогом внутрішнім. У зв'язку з цим Вакарчук нагадав про корупційні скандали попереднього уряду.

"Що робить нова команда? Вона пропонує нові прогресивні ідеї, які в майбутньому покращать економічний стан країни. Однак "другий ворог" змушує нас робити крок вперед і два кроки назад. Я це називаю "загравати з ворогом". Я вважаю, що боротися потрібно одночасно з двома ворогами: ми повинні боротися з корупцією і ні на крок не відступати від своїх позицій, коли говоримо про зовнішнього ворога", – підкреслив лідер партії "Голос".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Святослав Вакарчук заявив про наявність у його політсили доказів того, що розведення сил в Золотому на Донбасі почали з порушенням семиденного режиму припинення вогню.

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Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Свобода слова Савіка Шустера мінські домовленості
Особи
Савік Шустер Володимир Зеленський Святослав Вакарчук
Місце
Україна
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Напел 40 000 кастрюль на Майдан, непосредственно участвовал в разрушении страны и довел до ручки, и теперь о врагах говорит, теперь у него кто-то другой виноват.
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Тымчук Виктор
Тымчук Виктор
Вакарчук похож на девственницу-и дать хочется и страшно,что мама поругает. Давая концерты в Беларуси-лучшем союзнике путлера,куда со всей россии съезжаются меломаны-это одно,а дома быть пророком-другое. Пророк один,который принадлежит другой религии,так что Вакарчук опоздал минимум на 1475 или сколько ,точно не помню лет. Лучше пусть поет,а не подпевает петушенку и воинствующим беспредельщикам.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Вакарчука в президенты! я не удивлен! страной правит опг зеленского и оборотни в погонах и мантиях! Украина Вставай! Майдан Вставай! опг зеленского от опг порошенко ничем не отличается! в стране ничего не поменялось!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Кожедуб ruslan, недоносок,а как же мишико?
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