"Не загравайте з ворогом!" Вакарчук звернувся до Зеленського з потужним закликом. Відео

Депутат Верховної Ради України, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук закликав чинного главу держави Володимира Зеленського перестати загравати з ворогами країни.

Про це він заявив в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера". За словами Вакарчука, уряду України потрібно зрозуміти, хто є її основними ворогами (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський bigmir.net

"У нашої країни є два вороги. Перший зовнішній – це Російська Федерація, яка почала проти України війну, анексувала Крим і створила ситуацію на Донбасі, по суті контролюючи її. Другий ворог – це слабкість української держави і економіки, а також корупція, яка заполонила країну", – заявив політик.

За його словами, попередня влада публічно заявляла про бажання боротися із зовнішнім ворогом, але загравала з ворогом внутрішнім. У зв'язку з цим Вакарчук нагадав про корупційні скандали попереднього уряду.

"Що робить нова команда? Вона пропонує нові прогресивні ідеї, які в майбутньому покращать економічний стан країни. Однак "другий ворог" змушує нас робити крок вперед і два кроки назад. Я це називаю "загравати з ворогом". Я вважаю, що боротися потрібно одночасно з двома ворогами: ми повинні боротися з корупцією і ні на крок не відступати від своїх позицій, коли говоримо про зовнішнього ворога", – підкреслив лідер партії "Голос".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Святослав Вакарчук заявив про наявність у його політсили доказів того, що розведення сил в Золотому на Донбасі почали з порушенням семиденного режиму припинення вогню.

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