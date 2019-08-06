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Не втратити обличчя: Коломойський висловив побажання Путіну

2.5т Читати матеріал російською

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що у нього немає порад для президента РФ Володимира Путіна, але є побажання.

Це – якомога швидше вивести війська з окупованого Донбасу, повідомив Коломойський в інтерв'ю РБК.

"Не порада, а побажання. Швидше піти з України, зберігши обличчя", – відповів олігарх.

При цьому він погодився, що раніше заявляв про те, що на сході України відбувається "внутрішній громадянський конфлікт".

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Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

rbc.ua

"Але російські військові в ньому беруть участь. Ось нехай вони і повертаються додому", – підсумував Ігор Коломойський.

Як писав OBOZREVATEL, в цьому ж інтерв'ю олігарх відверто розповів про свої стосунки з українським президентом Володимиром Зеленським. За його словами, їм після інавгурації вдалося зустрітися тільки раз.

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Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
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Махов Макс
Махов Макс
]{ацап, бери оторванную ногу Козлова и голову сержанта Орлова, и пиздуй дамой, с баллалайками, самоварами и лаптями. Бгггггаааа
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филипп филипыч
филипп филипыч
че та как то по доброму, не находите? вроде должен песенку спеть про лалала, не?))
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