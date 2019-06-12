Не витримав атаки: скандальний екс-заступник міністра оборони відмовився від місця в "Слузі народу"

Екс-заступник міністра оборони Юрій Гусєв, якого запідозрили в корупційних схемах, відмовився від участі в дострокових виборах у Верховну Раду від президентської партії "Слуга народу".

Кандидат був на 41 місці в передвиборних списках політсили і міг стати новим главою Міноборони, передає "Новое время".

"Я вирішив і це моє рішення не продовжувати участь у парламентських виборах", – заявив Гусєв.

Юрій Гусєв lb.ua

Причиною, за його словами, стала інформаційна атака на нього, яка тривала останні дні. Гусєв запевнив, що за цим стоять ті ж люди, які його атакували в 2015-му році, коли він працював у Міністерстві оборони.

Екс-заступник міністра також розповів, що за день до з'їзду партії "Слуга народу" пройшов перевірку на детекторі брехні, результати якої були передані президенту Володимиру Зеленському та керівництву АП.

"Наскільки я знаю, результати були позитивними", – додав він.

При цьому, Гусєв заявив, що обговорив рішення не йти в парламент із главою держави. У команді Зеленського він залишиться в іншій ролі, яка буде озвучена пізніше. "Фейкові новини буду спростовувати фактами", – підсумував Гусєв.

Юрій Гусєв theБабель

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про причетність Гусєва до справ про завищення ціни при закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військових.

За даними нардепа від "Народного фронту", координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука, обидва розслідування так і не довели до кінця.

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