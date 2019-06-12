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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Не витримав атаки: скандальний екс-заступник міністра оборони відмовився від місця в "Слузі народу"

17.8тЧитати матеріал російською

Екс-заступник міністра оборони Юрій Гусєв, якого запідозрили в корупційних схемах, відмовився від участі в дострокових виборах у Верховну Раду від президентської партії "Слуга народу".

Кандидат був на 41 місці в передвиборних списках політсили і міг стати новим главою Міноборони, передає "Новое время".

"Я вирішив і це моє рішення не продовжувати участь у парламентських виборах", – заявив Гусєв.

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Юрій Гусєв

Юрій Гусєв

lb.ua

Причиною, за його словами, стала інформаційна атака на нього, яка тривала останні дні. Гусєв запевнив, що за цим стоять ті ж люди, які його атакували в 2015-му році, коли він працював у Міністерстві оборони.

Екс-заступник міністра також розповів, що за день до з'їзду партії "Слуга народу" пройшов перевірку на детекторі брехні, результати якої були передані президенту Володимиру Зеленському та керівництву АП.

"Наскільки я знаю, результати були позитивними", – додав він.

При цьому, Гусєв заявив, що обговорив рішення не йти в парламент із главою держави. У команді Зеленського він залишиться в іншій ролі, яка буде озвучена пізніше. "Фейкові новини буду спростовувати фактами", – підсумував Гусєв.

Юрій Гусєв

Юрій Гусєв

theБабель

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про причетність Гусєва до справ про завищення ціни при закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військових.

За даними нардепа від "Народного фронту", координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука, обидва розслідування так і не довели до кінця.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Очевидно, не всі КоЗели втратили інстинкт самозбереження і розуміють, що Зе і Ко дуже легко при нагоді переведуть партнерів з табору прихильників у табір лохів. Коломойський заявив восени в одному зі своїх інтерв'ю Гордону, що є тільки кілька людей, яких він не обдурює - батьки, діти і Боголюбов. навіть дружину не назвав. Так що еЛОХтократ, продовжуйте далі плюсувати в кишеню Коломойського, ви того варті.
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H Ya
H Ya
Как будто остальные там не такие.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
За размерами своей физиономии все-таки нужно следить.
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