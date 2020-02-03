"Не вірять навіть прихильники!" Зеленського закликали розповісти правду про "робочу" поїздку в Оман

Фракція "Європейська солідарність" закликала президента Володимира Зеленського зізнатися, що візит до Оману на початку січня не був робочим.

Про це сказав співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов на Погоджувальній раді.

"Офіс президента майже місяць намагається тримати в омані суспільство через таємний відпочинок Зеленського в Омані. У версію про робочий візит за власний рахунок вже не вірять навіть затяті прихильники гаранта. Тільки 12% українців повірили у версію Офісу Зеленського", – сказав Герасимов.

Зеленський в Омані 112 Україна

Він нагадав, що "Європейська солідарність" направила низку депутатських звернень до державних структур, щоб пролити світло на деталі цього таємного вояжу, але офіційну відповідь досі не отримала.

"Закликаємо президента зізнатися суспільству, що ніякого робочого візиту не було. Безкарна брехня дуже небезпечна, тому ми вимагаємо правди", – додав парламентар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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