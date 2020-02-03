"Не вірять навіть прихильники!" Зеленського закликали розповісти правду про "робочу" поїздку в Оман

Фракція "Європейська солідарність" закликала президента Володимира Зеленського зізнатися, що візит до Оману на початку січня не був робочим.
Про це сказав співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов на Погоджувальній раді.
"Офіс президента майже місяць намагається тримати в омані суспільство через таємний відпочинок Зеленського в Омані. У версію про робочий візит за власний рахунок вже не вірять навіть затяті прихильники гаранта. Тільки 12% українців повірили у версію Офісу Зеленського", – сказав Герасимов.
Зеленський в Омані
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Він нагадав, що "Європейська солідарність" направила низку депутатських звернень до державних структур, щоб пролити світло на деталі цього таємного вояжу, але офіційну відповідь досі не отримала.
"Закликаємо президента зізнатися суспільству, що ніякого робочого візиту не було. Безкарна брехня дуже небезпечна, тому ми вимагаємо правди", – додав парламентар.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок у п'ятизірковому готелі на березі Оманської затоки на різдвяні свята.
Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.
В Україну Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився в Києві о 2:37. Водночас український літак зі 167 пасажирами розбився в Ірані вранці 8 січня.
Журналістка "Страны" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру у компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прибув із пасажирами) і до 100 тисяч (якщо порожній, спеціально під замовлення).
Також з'явилася інформація про загадковий борт T7-GEM, який за останні дні здійснив низку перельотів до Оману й Росії.
Через кілька днів після того, як Зеленський покинув країну, в Омані помер султан Кабус бен Саїд, який керував 50 років (з 1970 року).
OBOZREVATEL писав, що загалом у цій історії є багато дивних випадковостей, які можуть вказувати й на те, що президент України провів у арабській країні переговори з керівництвом Росії щодо Донбасу.
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