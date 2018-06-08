"Не вирішить проблему": генерал СБУ "пройшовся" по Антикорупційному суду

Екс-керівник головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк вважає, що створення Антикорупційного суду не допоможе боротьбі з корупцією в Україні.

"Потрібна воля вищих осіб держави - двох, трьох, чотирьох - щоб ніхто не брав хабарі, щоб ніхто не дерибанив бюджет, не віджимав бізнес у ближнього, як це робиться сьогодні", - заявив Вовк в ефірі ObozTV.

На питання, чи вирішить Антикорупційний суд проблему корупції, генерал відповів: "Звичайно, ні. Навпаки, можливі варіанти, і я їх сильно побоююся, коли Антикорупційний суд замкне коло разом з НАБУ і САП. Це буде така "окрема держава", яка почне молотити всіх, хто не бажаний або їм, або владі".

Новини Названі можливі терміни запуску Антикорупційного суду в Україні

Вовк також прокоментував велику явку депутатів на голосування зі створення Антикорупційного суду.

"Бачите, як всі збіглися під купол Верховної Ради? А чому збіглися? Який Антикорупційний суд? Запахло грошима МВФ, все зраділи і збіглися їх ділити. А заяви, що "ми до цього йшли і корупції скоро не стане" - це для тих, хто недавно приїхав до Києва", - вважає він.

"Один американський політик сказав - кожен суд повинен бути антикорупційним, і він мав рацію", - додав генерал.

На його думку, "не може бути антикорупційний суд, як не може бути антивбивчий або антигвалтівницький".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 7 червня ухвалила в другому читанні законопроект про Антикорупційний суд (АС). "За" проголосували 315 нардепів.

Відзначимо, що створення Антикорупційного суду є одною з основних вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу.

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