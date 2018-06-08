"Не вирішить проблему": генерал СБУ "пройшовся" по Антикорупційному суду

Екс-керівник головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк вважає, що створення Антикорупційного суду не допоможе боротьбі з корупцією в Україні.
"Потрібна воля вищих осіб держави - двох, трьох, чотирьох - щоб ніхто не брав хабарі, щоб ніхто не дерибанив бюджет, не віджимав бізнес у ближнього, як це робиться сьогодні", - заявив Вовк в ефірі ObozTV.
На питання, чи вирішить Антикорупційний суд проблему корупції, генерал відповів: "Звичайно, ні. Навпаки, можливі варіанти, і я їх сильно побоююся, коли Антикорупційний суд замкне коло разом з НАБУ і САП. Це буде така "окрема держава", яка почне молотити всіх, хто не бажаний або їм, або владі".
Вовк також прокоментував велику явку депутатів на голосування зі створення Антикорупційного суду.
"Бачите, як всі збіглися під купол Верховної Ради? А чому збіглися? Який Антикорупційний суд? Запахло грошима МВФ, все зраділи і збіглися їх ділити. А заяви, що "ми до цього йшли і корупції скоро не стане" - це для тих, хто недавно приїхав до Києва", - вважає він.
"Один американський політик сказав - кожен суд повинен бути антикорупційним, і він мав рацію", - додав генерал.
На його думку, "не може бути антикорупційний суд, як не може бути антивбивчий або антигвалтівницький".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 7 червня ухвалила в другому читанні законопроект про Антикорупційний суд (АС). "За" проголосували 315 нардепів.
Відзначимо, що створення Антикорупційного суду є одною з основних вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу.
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