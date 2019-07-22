"Не відчуває себе повноцінним": Шевцова розповіла, навіщо Путіну війна з Україною

Зацикленість Росії на Україні – це сигнал про російське неблагополуччя. Це не тільки "особистий проект президента Володимира Путіна", а й спроба відвернути увагу від російських проблем, які Кремль не здатний вирішити.

Таку думку висловила російський політолог, публіцист і доктор історичних наук Лілія Шевцова в своєму блозі для "Ехо Москви". Також вона додала, що таким чином РФ приховує нездатність влади сформулювати нову національну ідентичність і намагається зберегти буферну зону між Росією і Європою, яка б "захищала її від західних віянь".

"Зацикленность Росії на Україні – це сигнал про російське неблагополуччя. Мова не тільки про те, що "Україна" особистий проект президента Путіна, який не може собі дозволити програти. Йдеться про щось набагато більше, наприклад, про пошук Кремлем способу відвернути увагу від російських проблем, які він не здатний вирішити", – написала політолог.

Путін і Шевцова

Також, за її словами, війна з Україною Росії потрібна для того, щоб Кремль міг "сформувати шар стерв'ятників, які паразитують за рахунок "українського наративу".

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"Але найголовніше це те, що Україна у нас все ще сприймається як критерій і гарантія державності. Перетворення України в маніакальну "idee fixe" Росії говорить про те, що ані російська еліта, ані російська держава не відчувають себе повноцінними, втративши Україну", – заявила Шевцова.

Російська реакція на Україну – це зацикленість на минулому і нездатність думати про майбутнє, додала вона. На її думку, мир з Україною в очах Кремля може відбутися тільки через її повернення в російські обійми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевцова пояснила, як Росія програла в Україні. Вона написала, що українці хочуть миру, але не за будь-яку ціну.

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