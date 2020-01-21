Головна Новини
21 січня • оновлено в 16:12
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Не тільки агресія РФ: українська делегація назвала теми для ПАРЄ

919
Читати матеріал російською

Українські делегати на зимовій сесії Генасамблеї Ради Європи порушуватимуть не тільки питання російської агресії, а й питання активізму, гендерної рівності та екології.

Про це розповіла голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Єлизавета Ясько в інтерв'ю "Новому времени". За її словами, делегати планують участь у січневій сесії з позитивною проактивною позицією. Крім того, вони мають намір оскаржувати повноваження російської делегації.

Також, як каже Ясько, Україна обговорюватиме проблему з дискримінацією, екологією в Європі та Україні, питання гендерної політики та діджиталізації.

Єлизавета Ясько назвала теми для ПАРЄ

Єлизавета Ясько назвала теми для ПАРЄ

"Ми хочемо порушувати не тільки теми, пов'язані з антиросійськими настроями. Зрозуміло, що ми будемо це робити, це наша національна позиція. Але для нас важливо, щоб ми говорили і про те, чим живуть європейці. Нам важливо вписатися в картину інтересів і займатися не тільки внутрішніми українськими питаннями", – розповіла вона.

Відповідаючи на запитання, чи правильно це, з огляду на те, що ПАРЄ є одним із головних майданчиків, де Україна може показати світу дії Москви, Ясько відповіла ствердно.

"Якщо ми хочемо ставити світові тренди, ми повинні зважати на те, що відбувається у світі, і мати власну думку з актуальних питань", – додала вона.

Єлизавета Ясько

Єлизавета Ясько

Новое время

"Це є частиною нашої діяльності. Але ми не повинні цим обмежуватися. Така європейська платформа, як ПАРЄ – це платформа для нас, де ми можемо захищати питання Криму, Донбасу, де ми можемо дипломатично боротися проти Росії. Але крім цього треба обов'язково займатися європейськими і світовими питаннями. Ми маємо відійти від периферійного розуміння зовнішньої політики. Для нас важливо бути трендсеттерами", – додала Ясько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет із міжнародних справ Верховної Ради підтримав постанову про відновлення участі України у роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Гліб Іванов
Особа
Єлізавета Ясько
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
11
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
иловайский юрий
иловайский юрий
мерифлютики...будет над кем поржать)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги