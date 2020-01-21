Не тільки агресія РФ: українська делегація назвала теми для ПАРЄ

Українські делегати на зимовій сесії Генасамблеї Ради Європи порушуватимуть не тільки питання російської агресії, а й питання активізму, гендерної рівності та екології.

Про це розповіла голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Єлизавета Ясько в інтерв'ю "Новому времени". За її словами, делегати планують участь у січневій сесії з позитивною проактивною позицією. Крім того, вони мають намір оскаржувати повноваження російської делегації.

Також, як каже Ясько, Україна обговорюватиме проблему з дискримінацією, екологією в Європі та Україні, питання гендерної політики та діджиталізації.

Єлизавета Ясько назвала теми для ПАРЄ

"Ми хочемо порушувати не тільки теми, пов'язані з антиросійськими настроями. Зрозуміло, що ми будемо це робити, це наша національна позиція. Але для нас важливо, щоб ми говорили і про те, чим живуть європейці. Нам важливо вписатися в картину інтересів і займатися не тільки внутрішніми українськими питаннями", – розповіла вона.

Відповідаючи на запитання, чи правильно це, з огляду на те, що ПАРЄ є одним із головних майданчиків, де Україна може показати світу дії Москви, Ясько відповіла ствердно.

"Якщо ми хочемо ставити світові тренди, ми повинні зважати на те, що відбувається у світі, і мати власну думку з актуальних питань", – додала вона.

Єлизавета Ясько Новое время

"Це є частиною нашої діяльності. Але ми не повинні цим обмежуватися. Така європейська платформа, як ПАРЄ – це платформа для нас, де ми можемо захищати питання Криму, Донбасу, де ми можемо дипломатично боротися проти Росії. Але крім цього треба обов'язково займатися європейськими і світовими питаннями. Ми маємо відійти від периферійного розуміння зовнішньої політики. Для нас важливо бути трендсеттерами", – додала Ясько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет із міжнародних справ Верховної Ради підтримав постанову про відновлення участі України у роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи.

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