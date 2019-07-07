ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Не телеміст, а телеміна": у Вакарчука звернулася в РНБО і СБУ через Медведчука

13тЧитати матеріал російською

Партія "Голос" українського музиканта Святослава Вакарчука засудила телеміст із російськими пропагандистами, що влаштовується підконтрольним Віктору Медведчуку телеканалом NewsOne.

Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба політсили. Крім того, "Голос" закликав РНБО, СБУ та президента України дати належну правову та політичну оцінку таким діям каналу.

"Партія переконана, що з країною-агресором треба розмовляти не з допомогою телемостів, а мовою санкцій і шляхом узгоджених дій європейського і міжнародного співтовариства", – сказано в повідомленні.

Новини
"Не грайте на руку ворогові!" Гройсман жорстко звернувся до Медведчука

"Це не телеміст, а телеміна. Це – загроза національній безпеці", – цитує прес-служба Святослава Вакарчука.

У політсилі додали, що інформаційна окупація України – така ж загрозлива перспектива, як і окупація територій.

"Те, як зараз використовуються придбані проросійськими політиками телеканали, ще раз підтверджує: потрібно заборонити олігархам використовувати інформаційне мовлення в своїх пропагандистських цілях. Медіа потрібно гарантувати незалежність редакційної політики від власника", – підсумували в прес-службі.

Ілюстрація. Медведчук і Вакарчук

Ілюстрація. Медведчук і Вакарчук

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук висловив гордість тісними стосунками з президентом Росії Володимиром Путіним, розповівши, як став його кумом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфліктТелеміст із Росією
Особи
Святослав ВакарчукВіктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
політикапропагандаЗМІПартія Вакарчука "Голос"
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
7
7
Смішно
50
Цікаво
34
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Serov Oleg
Serov Oleg
стучать,писать доносы в крови у галицийской перхоти...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Стахов Сергій
Стахов Сергій
Х
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Стахов Сергій
Стахов Сергій
Якій нормальній людині може подобатися пика медведчука ?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel