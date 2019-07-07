"Не телеміст, а телеміна": у Вакарчука звернулася в РНБО і СБУ через Медведчука

Партія "Голос" українського музиканта Святослава Вакарчука засудила телеміст із російськими пропагандистами, що влаштовується підконтрольним Віктору Медведчуку телеканалом NewsOne.

Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба політсили. Крім того, "Голос" закликав РНБО, СБУ та президента України дати належну правову та політичну оцінку таким діям каналу.

"Партія переконана, що з країною-агресором треба розмовляти не з допомогою телемостів, а мовою санкцій і шляхом узгоджених дій європейського і міжнародного співтовариства", – сказано в повідомленні.

"Це не телеміст, а телеміна. Це – загроза національній безпеці", – цитує прес-служба Святослава Вакарчука.

У політсилі додали, що інформаційна окупація України – така ж загрозлива перспектива, як і окупація територій.

"Те, як зараз використовуються придбані проросійськими політиками телеканали, ще раз підтверджує: потрібно заборонити олігархам використовувати інформаційне мовлення в своїх пропагандистських цілях. Медіа потрібно гарантувати незалежність редакційної політики від власника", – підсумували в прес-службі.

Ілюстрація. Медведчук і Вакарчук Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук висловив гордість тісними стосунками з президентом Росії Володимиром Путіним, розповівши, як став його кумом.

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