"Не сци": Соколова кинула виклик Зеленському

Журналістка Яніна Соколова запросила президента України Володимира Зеленського на "некомплементарне" інтерв'ю.

Про це вона сказала в програмі "Рандеву" на "5 каналі", у якій спілкувалася з главою "Європейської солідарності" Петром Порошенком.

"Хочу звернутися до президента України Володимира Зеленського. Порошенко поруч зі мною, відповідно, моє звернення попереднє, де ви говорили: "А коли Порошенко прийде?" Ось прийшов", – сказала вона.

Зеленський і Соколова Колаж

Соколова показала відео, зроблене на зустрічі у Львові, де вона зі сцени закликала президента прийти на "Рандеву". Під команду журналістки "три-чотири" натовп проскандував: "Зеленський, не сци".

Пропонуємо переглянути відео програми (з 12:59):

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно журналістка Яніна Соколова заявила, що могла стати народним депутатом 9-го скликання Верховної Ради.

Вона зізналася, що їй нібито пропонували місце в списку всі партії, які набрали більше 5% на парламентських виборах.

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