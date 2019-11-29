"Не стане чарівною паличкою": Захарова їдко висловилася про "нормандську зустріч"

Речниця МЗС Росії Марія Захарова песимістично оцінила перспективи "нормандського формату". Вона зазначила, що ніякі зустрічі не допоможуть, поки Україна не почне виконувати вимоги країни-агресора за Мінськими угодами.

Фрагмент її спічу на брифінгу показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ніякі додаткові зустрічі не зможуть стати чарівною паличкою для того, щоб Мінські домовленості реалізувалися самі по собі. Їх потрібно реалізовувати Києву! Москва бачить успіх не у зустрічах, а в якнайшвидшому початку реального здійснення Мінських домовленостей", – відрізала скандальна дипломатка окупантів.

Марія Захарова Скріншот відео

Цимбалюк побачив в цих словах Захарової чіткий сигнал Кремля президенту України Володимиру Зеленському – не варто очікувати ніякого прогресу в питанні деокупації Донбасу після зустрічі в Парижі.

"Не буде чарівної палички, не буде казки з добрим і успішним фіналом в Парижі. Про це говорить Захарова. І нам постійно зараз будуть повторювати, що Мінські угоди повинна виконувати Україна. Але поки не буде ухвалено принципове рішення про те, що Донбас Росія може повернути Україні, нічого не зміниться. А тут так все влаштовано, що російський ведмедик не звик відступати просто так. вони вважають, що цю територію вони чесно завоювали. А те, що там все поросте бур'яном, хіба когось цікавить? На жаль, ні", – зробив висновок журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна може зіткнутися з непередбачуваними наслідками, якщо вирішить замінити Мінські угоди на щось інше. Він підкреслив, що невід'ємною частиною домовленостей є особливий статус Донбасу.

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