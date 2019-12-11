Не США: Росія сказала, кого ще бачить в "нормандському форматі"

До "нормандського формату" в першу чергу потрібно підключити не США, а окуповані терористами Луганськ і Донецьк.

Таку думку висловив глава МЗС Росії Сергій Лавров в США, передає прес-служба відомства. Він додав, що проблему можуть вирішити лише прямі переговори між Києвом і захопленими містами.

"Що стосується столиць, в яких варто шукати додатковий ресурс для вирішення українських проблем, для виконання Мінських домовленостей, то я б згадав після Києва не Москву і Вашингтон, а Донецьк і Луганськ. Це суть всієї проблеми, стрижень Мінських домовленостей – прямий діалог між Києвом , Донецьком і Луганськом", – заявив Лавров.

Він Добавити, що будь-яка країна, включаючи і США, і інші західні і не західні, може допомогти, наполягаючи на виконанні Мінських угод.

"Якщо США будуть залишатися на тих позиціях, які сповідував і проповідував Волкер, колишній Спецпредставник по Україні, то справа добром не закінчиться", – підсумував ларів.

Лавров сказав, кого бачить у "нормандському форматі"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Зустріч в Парижі 9 грудня стала першим самітом в "нормандському форматі" з 2016 року. У Єлисейському палаці зібралися лідери України, Німеччини, Франції та Росії – Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін ( вся хроніка подій зібрана тут ).

Зеленський і Путін вперше зустрілися особисто (до цього вони спілкувалися тільки по телефону). В рамках саміту президенти України і Росії поговорили тет-а-тет.

За підсумками "нормандської зустрічі" сторони підписали спільне комюніке. Було досягнуто домовленостей про обмін полоненими, повне припинення вогню на Донбасі, розведенні військ ще на трьох ділянках і подальшій роботі в "нормандському форматі".

Зеленський вельми позитивно оцінив підсумки саміту. Він підкреслив, що Україні вдалося добитися шести поставлених цілей без здачі національних інтересів.

Тим часом Путін заявив про розбіжності із Зеленським по Донбасу.

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