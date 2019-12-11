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11 грудня • оновлено в 10:52
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Не США: Росія сказала, кого ще бачить в "нормандському форматі"

1.1т
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До "нормандського формату" в першу чергу потрібно підключити не США, а окуповані терористами Луганськ і Донецьк.

Таку думку висловив глава МЗС Росії Сергій Лавров в США, передає прес-служба відомства. Він додав, що проблему можуть вирішити лише прямі переговори між Києвом і захопленими містами.

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"Що стосується столиць, в яких варто шукати додатковий ресурс для вирішення українських проблем, для виконання Мінських домовленостей, то я б згадав після Києва не Москву і Вашингтон, а Донецьк і Луганськ. Це суть всієї проблеми, стрижень Мінських домовленостей – прямий діалог між Києвом , Донецьком і Луганськом", – заявив Лавров.

Він Добавити, що будь-яка країна, включаючи і США, і інші західні і не західні, може допомогти, наполягаючи на виконанні Мінських угод.

"Якщо США будуть залишатися на тих позиціях, які сповідував і проповідував Волкер, колишній Спецпредставник по Україні, то справа добром не закінчиться", – підсумував ларів.

Лавров сказав, кого бачить у "нормандському форматі"

Лавров сказав, кого бачить у "нормандському форматі"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
И ТОЛЬКО ТАК!!! Если на Украине хотят мира... Хватит слушать Америку и воевать за Америку до последнего украинца....
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Оккупированные терр0ристами Луганск и Донецк". Они, "терр0ристы", там живут. Как они могут оккупировать?
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