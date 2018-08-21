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"Не розчаровуй мене": у суді США оприлюднили листа Льовочкіну з сумою від Манафорта

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В американському суді під час процесу у справі політтехнолога, колишнього глави виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта було представлено листа до екс-глави адміністрації президента України, а нині народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна.

"Будь ласка, не розчаровуй мене, і не надсилай частинами. Мені потрібно все зараз", - сказано в листі, який оприлюднив у своєму Facebook журналіст української служби "Голосу Америки" Олександр Яневський.

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Манафорт також пообіцяв Льовочкіну не турбувати його якийсь час, якщо сума буде сплачена в повному обсязі.

Загальна сума оплати Манафорту за лобіювання інтересів Віктора Януковича склала $4,5 млн за травень. При цьому рік у листі не вказано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній партнер Манафорта Рік Гейтс повідомив, що вони отримували гроші від українських політиків через компанію, зареєстровану на Кіпрі.

Читайте всі новини по темі "Чорна каса Януковича" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чорна каса Януковича
Особи
Сергій ЛьовочкінПол Манафорт
Місце
США
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