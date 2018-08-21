"Не розчаровуй мене": у суді США оприлюднили листа Льовочкіну з сумою від Манафорта

В американському суді під час процесу у справі політтехнолога, колишнього глави виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта було представлено листа до екс-глави адміністрації президента України, а нині народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна.

"Будь ласка, не розчаровуй мене, і не надсилай частинами. Мені потрібно все зараз", - сказано в листі, який оприлюднив у своєму Facebook журналіст української служби "Голосу Америки" Олександр Яневський.

Манафорт також пообіцяв Льовочкіну не турбувати його якийсь час, якщо сума буде сплачена в повному обсязі.

Загальна сума оплати Манафорту за лобіювання інтересів Віктора Януковича склала $4,5 млн за травень. При цьому рік у листі не вказано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній партнер Манафорта Рік Гейтс повідомив, що вони отримували гроші від українських політиків через компанію, зареєстровану на Кіпрі.