"За образом Голобородько - порожнеча": Зеленського порівняли з відомими акторами-політиками

Президент України Володимир Зеленський, на відміну від інших відомих акторів-політиків, не має необхідних для управління державою знань і навичок.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV художник, телеведучий і громадський діяч Сергій Поярков. За його словами, українцям підсовують некоректні приклади, порівнюючи Зеленського з президентом США Рональдом Рейганом і губернатором Каліфорнії Арнольдом Шварценеггером.

"Ми маємо ситуацію, коли за сценічним образом Голобородька стоїть порожнеча. Людина не розбирається ні в чому, в чому повинен розбиратися президент", – вважає Поярков.

"Нам з вами намагаються продати некоректні приклади. Наприклад – "а от Шварценеггер же чисто актор". Він десятиріччями в Республіканській партії, у нього дружина Марія Шрайвер, одна з клану Кеннеді. Він роками мав досвід, він навчився. Його каліфорнійці обрали як управлінця, тому що знали, що він компетентна людина", – пояснив він.

Художник також нагадав, що Рейган був главою профспілки акторів, і "десятиліття витратив на те, щоб бути компетентним, після чого став американським президентом".

На зауваження, що у Зеленського є досвід управління студією "Квартал 95", Поярков відповів: "Це абсолютна ілюзія. Зеленський керував збитковим бізнесом, який за рахунок Коломойського був інструментом політичного тиску. "Квартал 95" не конкурував з іншими "Кварталами 95". Зеленський абсолютно не знає, що таке бізнес".

focus.ua Рональд Рейган і Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку каналу "Прямий" після різких заяв телеведучого Сергія Пояркова на адресу президента Володимира Зеленського.

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