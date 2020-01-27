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27 січня • оновлено в 19:47
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"За образом Голобородько - порожнеча": Зеленського порівняли з відомими акторами-політиками

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Президент України Володимир Зеленський, на відміну від інших відомих акторів-політиків, не має необхідних для управління державою знань і навичок.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV художник, телеведучий і громадський діяч Сергій Поярков. За його словами, українцям підсовують некоректні приклади, порівнюючи Зеленського з президентом США Рональдом Рейганом і губернатором Каліфорнії Арнольдом Шварценеггером.

"Ми маємо ситуацію, коли за сценічним образом Голобородька стоїть порожнеча. Людина не розбирається ні в чому, в чому повинен розбиратися президент", – вважає Поярков.

"Нам з вами намагаються продати некоректні приклади. Наприклад – "а от Шварценеггер же чисто актор". Він десятиріччями в Республіканській партії, у нього дружина Марія Шрайвер, одна з клану Кеннеді. Він роками мав досвід, він навчився. Його каліфорнійці обрали як управлінця, тому що знали, що він компетентна людина", – пояснив він.

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Художник також нагадав, що Рейган був главою профспілки акторів, і "десятиліття витратив на те, щоб бути компетентним, після чого став американським президентом".

На зауваження, що у Зеленського є досвід управління студією "Квартал 95", Поярков відповів: "Це абсолютна ілюзія. Зеленський керував збитковим бізнесом, який за рахунок Коломойського був інструментом політичного тиску. "Квартал 95" не конкурував з іншими "Кварталами 95". Зеленський абсолютно не знає, що таке бізнес".

focus.ua

focus.ua

Рональд Рейган і Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку каналу "Прямий" після різких заяв телеведучого Сергія Пояркова на адресу президента Володимира Зеленського.

Ток-шоу Oboz talk з Вадимом Колодійчуком дивіться щонеділі о 13:00 на ObozTV.

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Володимир Зеленський Сергій Поярков
Місце
Україна
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Зотов Алексей
Зотов Алексей
Да, Поярков ,пример быдлячества в искЮсссстве.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
НЕ МНОГО ОБ АВТОРЕ - По словам художника Сергея Пояркова, он заработал на депутатах Верховной Рады более миллиона долларов. Поярков числится помощником народного депутата Олеся Дония, однако в кулуары Верховной Рады ходит, чтобы реализовывать свои произведения. Стоимость его скульптур достигает $7 000, а картин — $10 000. В кулуарах художник чаще общается с представителями Партии регионов, «Батькивщины» и УДАРа. В новом созыве, как выяснил Фокус, его произведения уже приобрели лидер ударовцев Виталий Кличко и сын премьера Алексей Азаров. А вот с коммунистами и депутатами «Свободы» коммерческие отношения пока не складываются По его признанию, за все время посещения парламентских кулуаров более сотни народных избранников стали обладателями работ художника. На вопрос Фокуса, заработал ли он на депутатах миллион долларов, Поярков отвечает: «Сумма вашего прогноза ощутимо занижена" ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК ОБИЖЕН НЫНЕШНИМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ - все нарисованы, а денег не дают. Э К С Е Р Т !Бл.. огер.Общественный деятель, телеведущий, военноначальник космических сил Украины.
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