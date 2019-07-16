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"Не проти Зеленського": російський журналіст розкрив хитрість Путіна на виборах в Україні

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На позачергових виборах у Верховну Раду Кремль робить ставку на партію Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя", але водночас Москву повністю влаштовує перемога "Слуги народу".

Про це у своєму блозі на "Коммерсанте" написав російський політичний оглядач Максим Юсін . За його словами, "у нинішній виборчій кампанії Москва грає за Медведчука, але не проти Зеленського".

"Кремль цілком влаштовує сценарій, за якого прибічники президента (Володимира Зеленського – Ред.) сформували б однопартійну більшість, не вступаючи в коаліцію з національно орієнтованими рухами", – написав Юсін.

На думку політичного оглядача, за такого розкладу сил після виборів Москва буде діяти за двома сценаріями, обидва з яких дня неї "непогані".

"Слуга народу"

"Слуга народу"

zaxid.net

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"Або зметуть, або назавжди": Андрухович дав похмурий прогноз про Зеленського

"Або укладе з новим керівництвом України масштабні, немислимі донині домовленості щодо Донбасу й інших питаннь, що дозволило б зменшити напругу у відносинах із Заходом і наблизити зняття європейських санкцій; або, переконавшись у недоговороздатності навіть цієї української влади, донести до того ж Заходу думку – з Києвом вести справи неможливо, до конструктивного діалогу він не здатний, тому давайте розблоковувати наші відносини не озираючись на нього", – наголосив російський журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політтехнолог Віктор Уколов вважає, що, якщо партія "Слуга народу" зможе здобути однопартійну більшість, то це може призвести до утворення в Україні політичної системи путінського зразка.

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Особа
Володимир Зеленський
Тег
Партія "Слуга народу"
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всё так. Только вот не пойму, в чём хитрость то? Пропагандистское нутро Обоза даёт о себе знать?
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