"Не пробачимо Росії!" Порошенко зустрівся із кримськими татарами

У відкритому офісі "Європейської солідарності" — гості із Криму. Долі обох чоловіків понівечила окупація. Ахтем Чийгоз дивом врятувався із російської тюрми, а Умер Ібрагімов три роки не може знайти свого сина Ервіна.

У 2016-му підконтрольні Росії силовики зухвало викрали активіста. Хлопець їхав додому, коли його зупинило ДАІ. Він встиг подзвонити батькові, після цього зв'язок обірвався, пишуть у партії "Європейська солідарність".

Петро Порошенко, Умер Ібрагімов, Ахтем Чийгоз "Європейська солідарність"

Страшні кадри з викраденням Ервіна Ібрагімова перевдягненими працівниками ФСБ облетіли весь світ. Досі немає жодної звістки про його місцеперебування, окупаційна влада викрадення не розслідує. Самому Умеру Ібрагімову неодноразово погрожували.

21 червня батько Ервіна летить у Португалію — на футбольний матч імені його сина, який організовує українська діаспора. Петро Порошенко допоміг організувати поїздку.

Петро Порошенко, Умер Ібрагімов "Європейська солідарність"

"Ті, з ким я спілкуюся у Криму, покладають надію на вас і на "Європейську солідарність". Ми віримо в те, що ви зможете звільнити Крим", — сказав Ібрагімов.

Петро Порошенко, Умер Ібрагімов, Ахтем Чийгоз "Європейська солідарність"

Порошенко попросив передати усім побратимам у Криму, що не здасться і не пробачить Росії всіх втрат, яких вона завдала Україні.

Петро Порошенко, Умер Ібрагімов, Ахтем Чийгоз "Європейська солідарність"

"Для мене історія Умера Ібрагімова — не просто історія боротьби. Його історія про те, що таке капітуляція і “зате не стріляють”. Окупанти ніколи не зупиняються, вони катують наших людей у Криму і на Донбасі, забираючи в них найдорожче. Ми заплатили занадто високу ціну, щоби пробачити і забути. І я попросив Умера Ібрагімова передати усім нашим побратимам у Криму, що ми ніколи не пробачимо і не здамося, і боротимемося за наш Крим до перемоги", — заявив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у депутати від "ЄС" Яна Зінкевич заявила, що місія їхньої партії у парламенті — боротися проти реваншу проросійських сил в Україні.

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