"Не повернемося в орбіту Кремля!" У Порошенка закликали боротися з реваншистами в Україні

Політична партія "Європейська солідарність" здатна протистояти силам реваншу в Україні.

Про це на мітингу в Рівному заявила командир медичного батальйону "Госпітальєри", кандидат в народні депутати від "ЄС" Яна Зінкевич.

"Наша місія в парламенті - це боротися проти реваншу проросійських сил, боротьба проти відмови від обраного курсу в ЄС і НАТО і повернення в орбіту Кремля", – зазначила вона.

Зінкевич підкреслила, що не можна забувати тих, хто віддав життя на захист України.

"Український народ не може забути тих, хто віддав своє життя, захищаючи рідну державу від російської агресії. Ми не маємо права забути тих, хто був поранений, захищаючи Україну. Не можна залишити наших захисників один на один зі своїми проблемами. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку і допомогу. Разом у нас все вийде!" – додала вона.

Яна Зінкевич eurosolidarity.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня "Європейська солідарність" подала список партії до Центральної виборчої комісії. У списку відбулися певні зміни.

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