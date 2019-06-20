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Вибори до Верховної Ради України 2019

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"Не повернемося в орбіту Кремля!" У Порошенка закликали боротися з реваншистами в Україні

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Політична партія "Європейська солідарність" здатна протистояти силам реваншу в Україні.

Про це на мітингу в Рівному заявила командир медичного батальйону "Госпітальєри", кандидат в народні депутати від "ЄС" Яна Зінкевич.

"Наша місія в парламенті - це боротися проти реваншу проросійських сил, боротьба проти відмови від обраного курсу в ЄС і НАТО і повернення в орбіту Кремля", – зазначила вона.

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Зінкевич підкреслила, що не можна забувати тих, хто віддав життя на захист України.

"Український народ не може забути тих, хто віддав своє життя, захищаючи рідну державу від російської агресії. Ми не маємо права забути тих, хто був поранений, захищаючи Україну. Не можна залишити наших захисників один на один зі своїми проблемами. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку і допомогу. Разом у нас все вийде!" – додала вона.

Яна Зінкевич

Яна Зінкевич

eurosolidarity.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня "Європейська солідарність" подала список партії до Центральної виборчої комісії. У списку відбулися певні зміни.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Яна Зінкевич
Місце
УкраїнаРівне
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Не вернемся в орбиту Кремля!" - Куда вы нах. денетесь? За убитых и раненых ещё ответите.
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леня зе
леня зе
а кто послал защитников на Донбасс убивать своих сограждан?чего на Крым не пошли.создали всей стране проблемы а теперь пытаются с ними бороться.пусть расскажет как она "доблестно"воевала в Мукачево со своимы побратымамы.,где и присела после аварии в колясочку.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
леня зе, мало вас мочили, скоты!
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Всем пофуй что сказал кондитер. Он никто
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