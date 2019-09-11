"Не поступатися національними інтересами!" Балух висловився про обмін полоненими з Росією

Звільнений із російського полону кримчанин Володимир Балух переконаний, що здійснюючи обмін полоненими з країною-агресором, Україна не має поступатися своїми національними інтересами.

Про це він сказав під час зустрічі з п’ятим президентом Петром Порошенком (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Відверто мені щемить, що це лише ми. Щемить за хлопців, які там залишилися. Моє найбільше сподівання, що нашим поверненням процес тільки починається. Єдине, чого ми дійсно не хочемо, щоб Україна в обмін на звільнення заручників поступалася своїми національними інтересами", – сказав Балух.

Володимир Балух і Петро Порошенко Скріншот відео

Як зазначив Порошенко, вони з Балухом постійно листувалися, коли той був у російській в’язниці. Крім того, він спілкувався з його дружиною Наталею.

"Людина з Україною в серці й душі, він став символом незламності українського духу. За цей символ українці боролися довгі роки, а світові лідери тримали солідарність із Україною. Для мене висока гордість потиснути нарешті руку незламному Володимиру Балуху. І надзвичайно емоційний момент, про який я мріяв усі ці роки", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що співробітники ФСБ в окупованому Криму 8 грудня 2016 року прийшли з обшуками в село Серебрянка в будинок українського активіста Володимира Балуха і його матері. Після чотиригодинного обшуку активіста затримали.

У липні 2018 року підконтрольний Росії Роздольненський районний суд у Криму засудив українського активіста до п'яти років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів. Пізніше його покарання замінили на чотири роки і 11 місяців колонії.

Як писав OBOZREVATEL, Україна і Росія провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві й Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!