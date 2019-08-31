"Не планую!" Радуцький знову відмовився очолити МОЗ

Народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що не планує очолювати Міністерство охорони здоров'я України через 3 місяці.

Таке повідомлення з'явилося на його сторінці в Facebook. За словами Радуцького, він планує залишитися працювати в парламенті і не збирається замінювати на запропонованому посту Зоряну Скалецьку.

Михайло Радуцький "НикВести"

"Я не планую бути міністром через 3 місяці. Так, багато моїх колег у фракції бачать саме мене на цій посаді. І саме це бажання вчора Арахамія озвучив в ефірі телеканалу. Мені приємно, але свою роботу бачу зараз в парламенті. Основа перетворень тут" , – написав він.

При цьому Радуцький підкреслив, що кращої кандидатури на посаду міністра охорони здоров'я, ніж Скалецька, годі й шукати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп, голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що Скалецьку планують незабаром замінити.

Відзначимо, що Михайло Радуцький раніше вже відмовлявся від запропонованої командою Зеленського посади міністра охорони здоров'я України.

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