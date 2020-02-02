Не олігархи: в "Голосі" сказали, хто впливає на Зеленського

Президент України Володимир Зеленський намагається приймати рішення виходячи з думки українців, щоб сподобатися їм.

Таку думку висловив глава фракції "Голос" Сергій Рахманін в інтерв'ю НВ, зазначивши, що лідер держави "повинен бути трошки актором, але в більшій мірі він повинен бути президентом".

"Кожен президент керується певною логікою в прийнятті рішень. Порядок денний президента Зеленського формує соціологія. Це непогано, але недостатньо. Він весь час намагається людям подобатися. Це акторська позиція", – заявив він.

"Зеленський же все ще керується в прийнятті рішень не тим, наскільки рішення буде важливе з точки зору інтересів держави, а тим, як воно буде на картинці для публіки виглядати. До недавнього часу сценарії поведінки вищих посадових осіб у нас писали політтехнологи, а зараз – сценаристи", – сказав нардеп.

Володимир Зеленський пресслужба президента

Як писав OBOZREVATEL, раніше Рахманін пояснив, чому в Україні "війна проти Зеленського", закликавши президента "не загравати з агресором".

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