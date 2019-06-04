Не можуть поділити Раду: між Зеленським і Коломойським назрів конфлікт

Між партією "Відродження", яку вважають підконтрольною олігархові Ігорю Коломойському, і командою президента України Володимира Зеленського наростає конфлікт. Він пов'язаний із відсутністю компромісу в питанні розподілу сфер впливу на мажоритарних округах.

Зокрема, позиція людей Зеленського полягає в тому, щоб погодити не більше чотирьох округів, а щодо решти не домовлятися взагалі, повідомляється на Telegram-каналі Shadow Anonymuos.

Коломойський і Зеленський

"Сторона Коломойського намагається донести відповідальним за ухвалення рішень особам, а це, насамперед, деякий Сергій, уповноважений особисто Дмитром Разумковим, що люди не просто так п'ять років тиснули на кнопки в парламенті і заслуговують на повагу. Але відгуку з боку Зе-команди це прохання не знаходить", – йдеться в матеріалі.

Також журналісти нагадали, що в депутатську групу "Відродження" входять екс-скарбник Партії регіонів Євген Геллер, куратор фіскально-митних потоків Віталій Хоммутиннік, харківський бізнесмен Дмитро Святаш, автор корупційних схем Антон Яценко, колишній міліцейський генерал Віктор Развадовський, екс-губернатор Дніпропетровщини Віктор Бондар, а також одесити Антон Кіссе й Леонід Клімов та інші.

Крім того, мер Харкова Геннадій Кернес так само був обраний від партії "Відродження", а зараз разом із мером Ужгорода Богданом Андрєєвим вливається в спільний проект із мером Одеси Геннадієм Трухановим – так звану партію мерів "Довіряй справам".

"Партія "Довіряй справам" заважає команді президента, набагато більше, ніж нестримна медійна активність Ігоря Коломойського. Основна мета співпраці між Коломойським, Трухановим і Кернесом за участю на правах молодших партнерів Хоммутинніка, Геллера і Павла Фукса полягає в підтримці мажоритарників на округах. Переступити прохідний бар'єр партійним списком також входить у плани "консорціуму", але його учасники усвідомлюють те, що це не зовсім реалістично", – підкреслюють журналісти.

Водночас є інформація, що Зеленський на зауваження щодо Коломойського віджартовується і від поглиблених коментарів відмовляється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський підтвердив, що Зеленський відрікся від нього. "Тому що громадська думка, журналісти і все інше. Я думаю, що це не на користь. Немає питань. Ми готові до такого повороту подій. Але без образ, я не ображаюся", – пояснив він. Також Коломойський заявив, що вважає президента Зеленського "цинічним бізнесменом".

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