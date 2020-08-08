Не можна використовувати кредит МВФ на утримання держапарату, – Андрій Пальчевський

Лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" вважає за необхідне введення спеціальних податків для власників великих підприємств, які були куплені під час приватизації за заниженими цінами. Про це Андрій Пальчевський заявив в інтерв'ю на телеканалі Україна 24.

"Наша команда розробила Новий економічний курс. Його головне завдання – це перерозподіл валового продукту і перерозподіл результатів приватизації, не в плані відібрати власність, коли за безцінь скуповували підприємства, а шляхом введення спеціальних податків. Теперішніх власників великих підприємств необхідно навантажити спеціальною програмою", – сказав Пальчевський.

Громадський діяч підтримує позицію щодо реструктуризації зовнішнього боргу України перед МВФ і навів приклад Аргентини в цьому питанні.

"Що стосується МВФ. Я не прихильник повного припинення роботи з МВФ. Я прихильник аргентинського підходу. Аргентина винна різним фінансовим інституціям понад триста мільярдів доларів. Вони домовилися про дисконт майже в 50%. А у нас, нас "нагинає" кожен президент і прем'єр-міністр, який прийшов до влади", – заявив Пальчевський.

Підприємець також висловив переконання, що кредит МВФ не можна використовувати на утримання державного апарату.

"Якщо брати в борг, то тільки не на утримання апарату людей, які нами керують і розбігаються з нашими мільярдами від Мальдів до самих околиць. А брати потрібно великі суми, тобто 50 мільярдів, 100 мільярдів доларів, які дозволять нам створити робочі місця", – сказав Андрій Пальчевський.

Нагадаємо, в червні Україна отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. За новою програмою stand-by на $5 млрд.

1 липня Андрій Пальчевський зареєстрував політичну партію "Перемога Пальчевського". Вибори до місцевих органів влади відбудуться 25 жовтня 2020 р.