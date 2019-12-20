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20 грудня • оновлено в 08:56
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"Не можна допускати!" Зеркаль заявила про лякаючі наслідки зговірливості Зеленського

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Документ, який погодили під час зустрічі у "нормандському форматі" в Парижі, не можна було приймати, так як він ставить українську сторону в скрутне становище.

Таку думку висловила колишня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль у програмі Сергія Іванова "Антиподи". "Мені саме по собі не подобається комюніке. Там є багато того, що вони хотіли вписати і вони вписали. Там немає нічого про зміну мандату ОБСЄ, про це тільки говорила Меркель. Тобто там немає таких жорстких вимог від росіян, і є дуже багато вимог до нас", – сказала вона.

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Зустріч Путіна і Зеленського

Зустріч Путіна і Зеленського

"24"

Ексдипломатка підкреслила, що особисто вона не підписувала би такий документ. "Але я не думаю, що це питання до Зеленського, це питання до тих, хто готував все це. Неможливо було допускати навіть підготовку такого документу, тому що він не збалансований", – додала Зеркаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексдипломатка також заявила, що переговори президентів Росії і України в Парижі тільки довели, що у глави Кремля є стратегія щодо України, якої він дотримується.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Олена Зеркаль
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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