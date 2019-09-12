Головна Новини
13 вересня • оновлено в 01:54
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Не міг дивитися в очі": Гриб пояснив, чому не потиснув руку Зеленському

1.2т Читати матеріал російською

Експолітв'язень Павло Гриб, якого звільнили в рамках обміну між РФ і Україною, заявив, що після прибуття до Києва не потиснув руку президенту Володимиру Зеленському через дезорієнтацію.

Про це він повідомив в інтерв'ю "BBC News Україна", відповідаючи на відповідне запитання журналіста (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"На жаль, я виходив останнім. Спочатку просто спустився, нічого не побачивши. Потім підбігли рідні. Я повністю дезорієнтувався, як би це дивно не звучало. Я навіть сам не зрозумів, що відбувається. Картинка в очах мелькала. Я не міг навіть журналістам дивитися в очі.

Новини
"Пережив друге народження": звільнений кримськотатарський активіст зробив зворушливу заяву

Потім тато показав на Зеленського. Я його не впізнав, кажу чесно. Подивився, що якісь люди в костюмах стояли. На жаль, так сталося", – сказав він.

Павло Гриб

Павло Гриб

Скрін відео

"Після виборів президента я вже думав про те, що може статися обмін, моніторив новини", – додав він.

Коли, за словами колишнього ув'язненого, його етапували із СІЗО-4 Ростова-на-Дону в московське "Лефортово", то, сидячи в літаку, він зрозумів, "що це або щось дуже термінове, або буде обмін". Причину етапу ему повідомили в перший день у Москві.

Відзначимо, за два роки 21-річний Павло Гриб пройшов у Росії чотири СІЗО: одне – в Краснодарі, де відбувалося слідство, два – у Ростові-на-Дону, де засідав суд, одне – в Москві, звідки український відправили до Києва.

Його звинуватили в сприянні терористичній діяльності: він нібито схиляв школярку із Сочі Тетяну Єршову закласти вибухівку на випускному в школі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

  • Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

  • Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії Російсько-український конфлікт
Особи
Павло Гриб Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
обмін політв'язень видео
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
2
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
надия 2)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel