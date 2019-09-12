"Не міг дивитися в очі": Гриб пояснив, чому не потиснув руку Зеленському

Експолітв'язень Павло Гриб, якого звільнили в рамках обміну між РФ і Україною, заявив, що після прибуття до Києва не потиснув руку президенту Володимиру Зеленському через дезорієнтацію.

Про це він повідомив в інтерв'ю "BBC News Україна", відповідаючи на відповідне запитання журналіста (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"На жаль, я виходив останнім. Спочатку просто спустився, нічого не побачивши. Потім підбігли рідні. Я повністю дезорієнтувався, як би це дивно не звучало. Я навіть сам не зрозумів, що відбувається. Картинка в очах мелькала. Я не міг навіть журналістам дивитися в очі.

Потім тато показав на Зеленського. Я його не впізнав, кажу чесно. Подивився, що якісь люди в костюмах стояли. На жаль, так сталося", – сказав він.

Павло Гриб Скрін відео

"Після виборів президента я вже думав про те, що може статися обмін, моніторив новини", – додав він.

Коли, за словами колишнього ув'язненого, його етапували із СІЗО-4 Ростова-на-Дону в московське "Лефортово", то, сидячи в літаку, він зрозумів, "що це або щось дуже термінове, або буде обмін". Причину етапу ему повідомили в перший день у Москві.

Відзначимо, за два роки 21-річний Павло Гриб пройшов у Росії чотири СІЗО: одне – в Краснодарі, де відбувалося слідство, два – у Ростові-на-Дону, де засідав суд, одне – в Москві, звідки український відправили до Києва.

Його звинуватили в сприянні терористичній діяльності: він нібито схиляв школярку із Сочі Тетяну Єршову закласти вибухівку на випускному в школі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!