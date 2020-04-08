Зібрали $100 тисяч: фігуранти "плівок Єрмака" розповіли, скільки коштували скандальні призначення

Люди, які проходили співбесіди у брата голови ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади загалом заплатили приблизно $100 тисяч.

Конкретну таксу виставляв саме Денис Єрмак. Про це в інтерв'ю Bihus Info розповіли фігуранти скандальних "плівок" Дмитро Штанько і Сергій Шумський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За їхніми словами, в суму також входило покриття витрат на експертний висновок про життєздатність конкретного проєкту від Інституту стратегічних досліджень.

Штанько і Шумський Скріншот відео

"Приходить проєкт. Для того, щоб він отримав підтвердження своєї життєздатності, адже ні я, ні Діма, ні Денис не є фахівцями до такої міри широкого плану, для цього замовляється експертиза в Інституті стратегічних досліджень. Вони проводять, вивчають проєкт і дають своє резюме. Виявилося, що ці експертизи коштують грошей", – говорить Шумський.

Він зазначив, що їхня ціна є офіційно встановленою і коливається в межах 150-900 тис. гривень.

Як розповідають фігуранти "плівок", співбесіди проводилися у два етапи: безпосередньо сама співбесіда та оприлюднення суми за призначення, якщо кандидат сподобався. Характерно, що Денис Єрмак не розглядав кандидатури без "внесків", які передавалися безпосередньо йому.

Як стверджує Штанько, оплата за призначення була своєрідним підтвердженням того, що людина "в команді". Більше того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому голові ОПУ Андрію Єрмаку.

"Це був перший кандидат, і я це чув особисто. Людина на Держгеокадарстр. Я чув про це з розмови Дениса по телефону", – зазначив Штанько щодо "проплати" Олександра Луцького.

Нагадаємо, що Сергій Шумський також розповів про те, як познайомився з головою ОПУ Андрієм Єрмаком. Також в інтерв'ю Дмитро Штанько розповів, що екс-нардепа Володимира Купчака збиралися призначити на посаду в.о. голови НАЕК "Енергоатом", а після "вирішити питання з конкурсом".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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