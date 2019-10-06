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6 жовтня • оновлено в 17:57
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"Не хотів дзвонити Зеленському!" Трамп зробив зрадницьку заяву про розмову

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Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на бесіду з президентом України Володимиром Зеленським тільки після прохання міністра енергетики Ріка Перрі.

Про це повідомляє портал Axios, який посилається на джерела, що цитують закритий діалог Трампа з республіканцями в Палаті представників Конгресу США.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новини
Від Трампа зажадали всі документи про розмову із Зеленським: новий виток скандалу

"Мало хто знає, що я навіть не хотів дзвонити Зеленському. Єдина причина, по якій я подзвонив, це прохання Ріка. Щось про завод зі зрідження природного газу", – сказав Трамп.

Видання зазначає, що президент США швидше за все таким чином прагне дистанціюватися від відповідальності за проведену телефонну розмову або перекласти її на Перрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Зустріч Трампа і Зеленського
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
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васильевич василий
васильевич василий
Трамп от украины шарахается как черт от ладана
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Chesny Victor
Chesny Victor
Клоун рыжий. Усрался.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Дитячі виправдовування
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
voznyk ruslan, а кто и в чём оправдывается?
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