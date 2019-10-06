"Не хотів дзвонити Зеленському!" Трамп зробив зрадницьку заяву про розмову

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на бесіду з президентом України Володимиром Зеленським тільки після прохання міністра енергетики Ріка Перрі.
Про це повідомляє портал Axios, який посилається на джерела, що цитують закритий діалог Трампа з республіканцями в Палаті представників Конгресу США.
Дональд Трамп
"Мало хто знає, що я навіть не хотів дзвонити Зеленському. Єдина причина, по якій я подзвонив, це прохання Ріка. Щось про завод зі зрідження природного газу", – сказав Трамп.
Видання зазначає, що президент США швидше за все таким чином прагне дистанціюватися від відповідальності за проведену телефонну розмову або перекласти її на Перрі.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.
В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Також Сенат США має намір розглянути питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують в Палаті представників.
При цьому Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.
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