"Не хотів дзвонити Зеленському!" Трамп зробив зрадницьку заяву про розмову

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на бесіду з президентом України Володимиром Зеленським тільки після прохання міністра енергетики Ріка Перрі.

Про це повідомляє портал Axios, який посилається на джерела, що цитують закритий діалог Трампа з республіканцями в Палаті представників Конгресу США.

Дональд Трамп

"Мало хто знає, що я навіть не хотів дзвонити Зеленському. Єдина причина, по якій я подзвонив, це прохання Ріка. Щось про завод зі зрідження природного газу", – сказав Трамп.

Видання зазначає, що президент США швидше за все таким чином прагне дистанціюватися від відповідальності за проведену телефонну розмову або перекласти її на Перрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!