"Не хочу бути стравою для босів!" Зеленський зробив заяву про "нормандський" саміт

Президент України Володимир Зеленський відреагував на своє фото на обкладинці журналу Time і розповів, як бачить спілкування зі світовими лідерами в "нормандському форматі".

Глава держави з'явився в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 6 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ви на обкладинці дуже відомого тижневика Time. Це багато про що говорить. Про важливість вашої ролі сьогодні. Ви людина "між" республіканцями і демократами в Вашингтоні. Між ЄС та Росією в Європі. Між світом і війною в Україні. Важко?" – запитав ведучий.

Зеленський зробив заяву про нормандський саміт Скріншот з відео

"Ні, непросто – це правда. Я дуже не хочу, я не люблю бути "між". Я дуже не хочу, щоб Україна була країною "між", тому що є продовження "між іншим"... Я хочу і вірю, і ми робимо все... Знаєте, коли за столом сидять великі боси, представники імперій. Я дуже не хочу, щоб ми були тією їжею, яку подають на стіл цим великим босам. Я хочу, щоб ми теж сиділи за цим столом і були рівноправною, незалежною, сильною країною. Тому готовий зараз потерпіти, поки непросто, щоб далі було добре", – озвучив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал "Time" випустив номер під назвою "Людина посередині. Український президент Володимир Зеленський спійманий у пастку між Путіним і Трампом".

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