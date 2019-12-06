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6 грудня • оновлено в 22:59
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"Не хочу бути стравою для босів!" Зеленський зробив заяву про "нормандський" саміт

6.1т
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на своє фото на обкладинці журналу Time і розповів, як бачить спілкування зі світовими лідерами в "нормандському форматі".

Глава держави з'явився в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 6 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ви на обкладинці дуже відомого тижневика Time. Це багато про що говорить. Про важливість вашої ролі сьогодні. Ви людина "між" республіканцями і демократами в Вашингтоні. Між ЄС та Росією в Європі. Між світом і війною в Україні. Важко?" – запитав ведучий.

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Зеленський зробив заяву про нормандський саміт

Зеленський зробив заяву про нормандський саміт

Скріншот з відео

"Ні, непростоце правда. Я дуже не хочу, я не люблю бути "між". Я дуже не хочу, щоб Україна була країною "між", тому що є продовження "між іншим"... Я хочу і вірю, і ми робимо все... Знаєте, коли за столом сидять великі боси, представники імперій. Я дуже не хочу, щоб ми були тією їжею, яку подають на стіл цим великим босам. Я хочу, щоб ми теж сиділи за цим столом і були рівноправною, незалежною, сильною країною. Тому готовий зараз потерпіти, поки непросто, щоб далі було добре", – озвучив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал "Time" випустив номер під назвою "Людина посередині. Український президент Володимир Зеленський спійманий у пастку між Путіним і Трампом".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
эти слова золотыми словами в аналы истории пятитысячилетней Украины ! НАКОНЕЦ ТО ! БОЛЬШОЙ БОСС - только так теперь называть Президента !Да что там - ИМПЕРАТОР !!!!!!!!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Рейт Адам, Вы то каким боком, когда два мужчины разговаривают ? - Вы женщина ? хотите внимания ?да такой интерес ко рту у Вас не здоров - мойте с мылом почаще !
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Злопыхатель Вежливый, по правилам русского этикета - Вы - с большой буквы. и не надо переводить разговор - у Вас тюремная кличка или имя ест ? как обращаться ?
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