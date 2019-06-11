ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
БлогиСвіт

/Політика

"Не губернатор Малоросії": Ярош несподівано заступився за Зеленського

8.5тЧитати матеріал російською

Позафракційний народний депутат України, командувач Українською Добровольчою Армією Дмитро Ярош заявив, що підтримує акцію "Ні капітуляції", яку українці провели під стінами Адміністрації президента Володимира Зеленського, але не зрозумів у ній одного нюансу.

Він вважає зайвим розміщення на Банковій таблички з написом "губернатор Малоросії", адже насправді новий глава держави навряд чи є таким. Свою позицію екслідер "Правого сектора" виклав на особистій сторінці у Facebook.

"Всеукраїнську акцію "Ні капітуляції" оцінюю цілком позитивно. Ще раз переконався, що для активної частини нашого народу держава є абсолютною цінністю, отже ворогові нас не здолати і перемога буде за нами. Але стурбував один момент із табличкою "губернатор Малоросії". На мій погляд, зовсім не потрібно заганяти Володимира Зеленського в антиукраїнській табір і в такий спосіб допомагати медведчукам, вілкулам, а отже, Путіну", – вважає Ярош.

Новини
"Ворог є і на Заході": Ярош попередив Україну про нову небезпеку

Дмитро Ярош

Дмитро Ярош

InfoFakt

"Ми ж усі бачимо, що у Володимира є бажання щось змінювати, але він не знає, що і як. А навколо нього якась шантрапа без роду і племені – підказати щось хороше нікому. Ось і виходять дебільні заяви і нерозумні призначення", – додав він.

Парламентарій також висловив упевненість у тому, що в українців ще є шанс вплинути на політику Зеленського. Адже народ вміє піднімати повстання і завжди зможе реалізувати це своє право. Однак він порадив спробувати інший шлях.

"Це найлегший, хоча і кривавий шлях. А ось зробити з президента Зеленського патріота України і державного діяча, яким можна пишатися, – це набагато важче, але ще можливо. Скористаємося цим шансом, тому що йде війна. Слава Україні!" – підсумував Ярош.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ярош висловив думку: якщо новий президент Володимир Зеленський зрадить Україну, то може втратити не тільки посаду, а й життя.

Також він сказав, що студія "95 квартал" і Володимир Зеленський як один із її керівників несуть певну відповідальність за окупацію Криму і частини Донбасу Російською Федерацією. Адже вони роками висміювали й принижували українців у своїх виступах.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Дмитро ЯрошВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
9
8
Смішно
20
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
леня зе
леня зе
шо уже не будет вешать.слился шмок.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
"держава є абсолютною цінністю"? - ні, життя , свободи і інтереси людей є абсолютною ціннвстю! В цьому полягає відмінність націоналізма і цивілізованого суспільства.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel