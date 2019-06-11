"Не губернатор Малоросії": Ярош несподівано заступився за Зеленського

Позафракційний народний депутат України, командувач Українською Добровольчою Армією Дмитро Ярош заявив, що підтримує акцію "Ні капітуляції", яку українці провели під стінами Адміністрації президента Володимира Зеленського, але не зрозумів у ній одного нюансу.

Він вважає зайвим розміщення на Банковій таблички з написом "губернатор Малоросії", адже насправді новий глава держави навряд чи є таким. Свою позицію екслідер "Правого сектора" виклав на особистій сторінці у Facebook.

"Всеукраїнську акцію "Ні капітуляції" оцінюю цілком позитивно. Ще раз переконався, що для активної частини нашого народу держава є абсолютною цінністю, отже ворогові нас не здолати і перемога буде за нами. Але стурбував один момент із табличкою "губернатор Малоросії". На мій погляд, зовсім не потрібно заганяти Володимира Зеленського в антиукраїнській табір і в такий спосіб допомагати медведчукам, вілкулам, а отже, Путіну", – вважає Ярош.

Дмитро Ярош InfoFakt

"Ми ж усі бачимо, що у Володимира є бажання щось змінювати, але він не знає, що і як. А навколо нього якась шантрапа без роду і племені – підказати щось хороше нікому. Ось і виходять дебільні заяви і нерозумні призначення", – додав він.

Парламентарій також висловив упевненість у тому, що в українців ще є шанс вплинути на політику Зеленського. Адже народ вміє піднімати повстання і завжди зможе реалізувати це своє право. Однак він порадив спробувати інший шлях.

"Це найлегший, хоча і кривавий шлях. А ось зробити з президента Зеленського патріота України і державного діяча, яким можна пишатися, – це набагато важче, але ще можливо. Скористаємося цим шансом, тому що йде війна. Слава Україні!" – підсумував Ярош.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ярош висловив думку: якщо новий президент Володимир Зеленський зрадить Україну, то може втратити не тільки посаду, а й життя.

Також він сказав, що студія "95 квартал" і Володимир Зеленський як один із її керівників несуть певну відповідальність за окупацію Криму і частини Донбасу Російською Федерацією. Адже вони роками висміювали й принижували українців у своїх виступах.

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