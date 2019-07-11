"Не дозволимо!" Зеленський зробив жорстку заяву про федералізацію України

Президент Володимир Зеленський запевнив, що не допустить федералізації, яку нав'язують Україні.

Така заява пролунала під час зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Майєю Санду. "Україна і Молдова об'єднані одним спільним бажанням, щоб на наших територіях не було російських військ. Ми не дозволимо нав'язувати нам будь-які плани щодо так званої федералізації", – цитує його слова прес-служба.

Зі свого боку Санду запевнила, що Молдова повністю підтримує територіальну цілісність України.

Володимир Зеленський Прес-служба президента України

"Я відчуваю любов і повагу до українців, які пожертвували своїм життям, щоб захистити свою країну, її суверенітет і майбутнє як європейської держави", – зазначила вона.

Майя Санду і Володимир Зеленський Прес-служба президента України

Майя Санду і Володимир Зеленський Прес-служба президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 червня поточного року уряд Молдови на чолі з Павлом Філіпом після масштабних протестів в країні оголосив про відхід у відставку в повному складі, мирно передавши владу коаліції під керівництвом Майї Санду.

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