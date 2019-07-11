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"Не дозволимо!" Зеленський зробив жорстку заяву про федералізацію України

26.8т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський запевнив, що не допустить федералізації, яку нав'язують Україні.

Така заява пролунала під час зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Майєю Санду. "Україна і Молдова об'єднані одним спільним бажанням, щоб на наших територіях не було російських військ. Ми не дозволимо нав'язувати нам будь-які плани щодо так званої федералізації", – цитує його слова прес-служба.

Зі свого боку Санду запевнила, що Молдова повністю підтримує територіальну цілісність України.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Прес-служба президента України

"Я відчуваю любов і повагу до українців, які пожертвували своїм життям, щоб захистити свою країну, її суверенітет і майбутнє як європейської держави", – зазначила вона.

Майя Санду і Володимир Зеленський

Майя Санду і Володимир Зеленський

Прес-служба президента України

Майя Санду і Володимир Зеленський

Майя Санду і Володимир Зеленський

Прес-служба президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 червня поточного року уряд Молдови на чолі з Павлом Філіпом після масштабних протестів в країні оголосив про відхід у відставку в повному складі, мирно передавши владу коаліції під керівництвом Майї Санду.

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Тема
загроза федералізації
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
Поздно. Федерализация Украину уже не спасет. Страна расколота. Проект - незалежная Украина - закрывается. Нежизнеспособен.
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Serov Oleg
Serov Oleg
поздно,клоун..никакой федерализации уже не будет...будет 8-10 народных республик,незалежных...ну,и выгребная яма-галичина,куда выслать всю ма.йданутую ско.тобазу
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Белый господин
Белый господин
Симпатичная дама из Молдавии.
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