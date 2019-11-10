Не доживе: Арахамія озвучив сумний прогноз щодо нинішньої Ради

Глова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія прогнозує, що чинний склад Верховної Ради з ймовірністю 75% буде розпущений достроково.

Таку думку він висловив у коментарі "Українській правді", відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах з’їзду партії, що відбувалася в Києві у неділю, 10 листопада.

“Моє бачення: 75 відсотків імовірність, що [нинішній склад парламенту] не досидить до кінця. Це відчуття, немає жодного підтвердження, це інтуїція”, – сказав Арахамія.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія delo.ua

Ймовірність розпаду найближчим часом "Слуги народу" він відкинув.

"Ні, думаю фракція точно не розпадеться… Для депутата вихід із фракції що означає? Куди він йде? Зараз він – депутат монобільшості, у правлячій коаліції, а коли він сам… Може робити окрему групу, але не знаю… Мені здається, що це дуже недолуге рішення щодо політика", – зауважив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на з'їзді в неділю, 10 листопада, президентська партія "Слуга народу" обрала новим головою Олександра Корнієнка, який раніше обіймав пост заступника глави парламентської фракції.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!