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"Не допустіть у Раду!" В партії Зеленського помітили скандального прокурора

6.2тЧитати матеріал російською

Активістка Нонна Кац закликала команду президента Володимира Зеленського і партію "Слуга народу" не допустити скандального прокурора Владислава Куценка до виборів у Верховну Раду.

Кац опублікувала у Facebook агітаційну картинку, судячи з якої Куценко зібрався на вибори саме від "Слуги народу".

Вона нагадала, що прокурор був публічним обвинувачем у справі Геннадія Корбана. Крім того, він – фігурант шести кримінальних проваджень про розкрадання сотень гектарів землі у Запорізькій області.

Владислав Куценко

Владислав Куценко

Facebook Нонни Кац

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"Країна повинна знати в обличчя своїх "героїв"! Усі пам'ятають? Так-так. Це прокурор у рожевому пальто, він же Владислав Куценко, він же публічний обвинувач у справі Геннадія Корбана, він же фігурант шести кримінальних справ про розкрадання сотень гектарів землі у Запорізькій області? Я закликаю команду Зе і партію "Слуга народу" не допустити цю людину до виборів!" – написала Кац.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Верховної Ради від "Слуги народу" за мажоритарним округом Дніпропетровської області балотується СБУшник часів президентства Віктора Януковича Віталій Криворучко. Він курував розгін Євромайдану, а також був членом партії ексрегіоналів "Відродження".

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Теги
Верховна Рада УкраїниПартія "Слуга народу"
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Как это нне допускать, если он заплатил свои 2 лимона?
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